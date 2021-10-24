Секретный экспорт: что Беларусь на самом деле поставляет в Россию? 4 24.10.2021, 11:05

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В 2021 году объем засекреченного белорусского экспорта резко вырос.

Доля «засекреченного» белорусского экспорта в Россию за полугодие выросла в 10 раз по сравнению со всем 2020 годом. В январе-июне 2021 года экспорт Беларуси в Россию вырос на 24% и составил 7,2 млрд долларов. Из них, по данным РБК, в 2021 году объем засекреченного белорусского экспорта в Россию резко вырос и достиг 1,28 млрд долларов. Годом ранее такого экспорта было только на сумму 152 млн долларов.

Газета «Белорусы и рынок» попыталась разузнать, что экспортирует Беларусь в Россию, и почему экспорт более чем на 1 млрд долларов оказался засекречен?

России выгодно покупать белорусскую продукцию

Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич утверждает, что «Россия осознанно покупает белорусские товары. И такая тенденция, скорее всего, продолжится в 2022 году”.

Экономист Лев Марголин считает, что Россию нельзя заставить покупать белорусскую продукцию:

— В России экономика более рыночная, если брать такие монополизированные отрасли, как добыча нефти и газа, нефтепереработка. Поэтому предполагать, что кто-то может заставить российские предприятия покупать белорусскую продукцию, - не приходится.

Но на самом деле, в условиях ослабления белорусского рубля к российскому покупка белорусской продукции выгодна России.

— Другое дело, что в условиях ослабления белорусского рубля к российскому сама по себе процедура покупки белорусской продукции становится выгодной (в пересчете на российский рубль товары становятся дешевле). А кроме того, существует масса льготных режимов (рассрочка на месяц, на два месяца) тоже стимулирует россиян покупать белорусскую продукцию, поскольку западные производители таких условий не предоставляют, — подчеркнул Лев Марголин.

Что Беларусь экспортирует в Россию?

— Структура белорусского экспорта в Россию сильно не меняется. Основу составляет продовольствие, прежде всего мясо и молоко: экспорт молочных продуктов по объему получаемой валюты занимает третье место (вслед за нефтепродуктами и калийными продуктами). Более 90% экспортируемого мяса и молока идет на Россию, — отмечает доктор экономических наук, профессор Борис Желиба.

Кроме того, несмотря на все преграды, чинимые российским лобби, в России пользуется спросом белорусская техника.

—Оборудование, транспортные средства — МАЗ примерно 70% работает на Россию, МТЗ не меньше половины тракторов экспортирует в Россию, и «Гомсельмаш». Хотя российские производители аналогичной продукции потихонечку вставляют нам палки в колеса. В первую очередь местное молочное лобби и производители продукции машиностроения, ограничивают белорусское участие в российских госзаказах, — отмечает профессор.

Вообще в торгово-экономических отношениях с Россией наблюдается дисбаланс, который официальный Минск и не пытается исправить.

— Сегодня импорт из России бьет рекорды: его доля составляет 57%. А белорусский экспорт в Россию составляет порядка 47%, это ненормально. В свое время Макей сказал, что надо стремиться к формуле: треть – Евросоюз, треть — в Россию и треть — в страны так называемой «дальней дуги». Ничего не получилось, и сейчас белорусские власти даже не вспоминают об этой формуле. Как уйти от России – большой вопрос. Надо пробиваться на рынки ближайших соседей, Евросоюза. Но ситуация такая, что не особо получается. Задача диверсификации экспорта пока не решается.

Что засекречено?

— Многие позиции товарного экспорта Белстат засекречивает, но в основном это касается экспорта нефтепродуктов, калийных удобрений, но они как раз идут не в Россию, — отметил Борис Желиба. — Возможно, засекречены поставки военной техники, техники двойного назначения.

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