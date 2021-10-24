Под воду ушли рынки, по улицам плавают авто: видео потопа в Испании 1 24.10.2021, 9:04

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В регионе Аликанте произошло второе за несколько месяцев наводнение.

В испанском регионе Аликанте от наводнения серьезно пострадали жилые дома и предприятия, много авто затопило на улицах.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Государственного метеорологического агентства (AEMET).

В городе Торревьеха выпало свыше 100 мм осадков, в результате чего пришлось эвакуировать школу в Вега-Баха-дель-Сегура.

На кадрах с места наводнения видно, что сильно затоплены улицы, здания и рынки, а автомобили оказались беспомощными в полноводной реке, в которую превратилась улица. Мощные потоки воды бросают мусорные баки на машины и выносят мебель из помещений.

Стоит отметить, что в августе этого года регион уже испытал на себе последствия погодных катаклизмов в виде сильных дождей.

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