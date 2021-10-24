«Голос Америки»: Выборы губернатора Вирджинии станут референдумом доверия для Байдена 24.10.2021, 9:29

В прошлом году будущий президент США уверенно обогнал в этом штате республиканца Дональда Трампа.

Бывший президент США Барак Обама в субботу пополнил ряды высокопоставленных демократов, включившихся в избирательную кампанию Терри Маколиффа, кандидата на пост губернатора штата Вирджиния. Выборы в Вирджинии можно рассматривать в качестве барометра политических настроений американских избирателей, так как последние опросы показывают, что шансы на победу у демократа Маколиффа и его соперника, республиканца Гленна Янгкина, фактически сравнялись, сообщает «Голос Америки».

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Монмутским университетом и опубликованным 20 сентября, и за Маколиффа, и за Янгкина собираются проголосовать по 46% избирателей. При этом Маколифф потерял за сентябрь свое преимущество в 5% над Янгкином, а республиканец получил дополнительную поддержку среди независимых избирателей и женщин, живущих в пригородах.

Выборы губернатора Вирджинии, где в прошлом году демократ Джо Байден уверенно обогнал республиканца Дональда Трампа, состоятся 2 ноября.

Успешная кампания Янгкина обеспокоила демократов, рассчитывавших на беспроблемную победу своего кандидата в Вирджинии, которая в последние годы превратилась преимущественно в продемократический штат. В 2019 году демократы заняли большинство мест в законодательном органе Вирджинии, а Трамп уступил Байдену на выборах в 2020 году 10 процентных пунктов.

Барак Обама, занимавший пост президента США с 2008 по 2016 годы, в субботу днем выступил в Университете Содружества Вирджинии в Ричмонде, решив поддержать Маколиффа на финальном этапе гонке. На следующей неделе, как ожидается, кандидата от демократов публично поддержит президент Джо Байден.

В телевизионном агитационном ролике, вышедшем в эфир в среду, Обама поддержал позицию Маколиффа в отношении борьбы с изменением климата, права на аборты и права на голосование.

«Я вижу, как Терри твердо придерживается ценностей, которые имеют ценность для всех нас: защита права каждого гражданина на голосование, борьба с изменением климата и защита права женщины на выбор», - заявил Обама, характеризуя Маколиффа, который был губернатором Вирджинии с 2014 по 2018 годы.

Действующий губернатор-демократ Ральф Нортам не имеет права на участие в выборах, так как законодательство Вирджинии запрещает губернаторам избираться на два срока подряд. Маколифф, покинувший пост губернатора в 2018 году, получил право на переизбрание.

Оба кандидата включились в обсуждение культурологических вопросов, чтобы активизировать избирателей, которые обычно не интересуются политикой, включая право на аборт и вопросы того, как в школах штата преподаются вопросы борьбы с расизмом.

Маколифф изначально пытался изобразить Янгкина как крайне правого политика-экстремиста, подчеркивая тот факт, что кандидата-республиканца поддержал экс-президент Дональд Трамп.

Янгкин, в свою очередь, обвинил Маколиффа в продвижении крайне левой повестки дня. Республиканец, в частности, сосредоточился на вопросах образования, настаивая на том, что родители должны принимать активное участие в школьном образовании своих детей. Эта позиция позволила Янгкину заручиться поддержкой среди женщин среднего возраста, живущих в пригородах – одной из ключевых демографических групп избирателей.

В субботу Янгкин отправился из Хенрико в автобусный тур по Вирджиния, пытаясь усилить свое преимущество в последние дни избирательной кампании.

Янгкин приветствовал поддержку, полученную им от Трампа, однако в то же самое время он дистанцировался от ложных заявлений бывшего президента об «украденных» у него в 2020 году голосах.

На прошлой неделе Янгкин отмежевался от митинга, проведенного в его поддержку Стивом Бэнноном, давним соратником Трампа. В ходе митинга перед собравшимися по телефону выступил сам Дональд Трамп. Участники митинга присягнули на верность флагу, который, по словам организаторов, находился в руках соратников Трампа, штурмовавших Капитолий 6 января.

Янгкин сделал официальное заявление, подчеркнув, что присяга на верность флагу, связанному с событиями 6 января, является «странной и неправильной».

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