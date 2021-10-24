Назван самый дешевый пятизвездочный отель Беларуси 1 24.10.2021, 9:33

8,024

В рейтинге учитывались гостиницы, в которых можно было бы остановиться на одну ночь в номере для двоих.

Финансовый аналитический центр Top Dollar определил самый дешевый пятизвездочный отель в каждой стране мира из имеющихся в базе портала hotels.com, сообщает thinktanks.by.

Самым дешевым пятизвездочным отелем Беларуси был признан минский «Ренессанс». Составители исходили из ценника в этом отеле за ночь в 105 долларов.

В рейтинге учитывались гостиницы, в которых можно было бы остановиться на одну ночь в номере для двоих в июле 2021 года. Распродажные цены игнорировались, а все страны, в которых было менее пяти пятизвездочных отелей, не включались в список.

Будучи самым дешевым в Беларуси, «Ренессанс» оказался далек до рекорда дешевизны в Европе, а тем более, в мире.

Самый дешевый пятизвездочный отель в мире стоит 28 долларов за ночь. Это отель Novotel Ahmedabad в Ахмедабаде, Индия. Отель расположен на автомагистрали SG, недалеко от аэропорта и промышленных центров. Цена отеля позволяет деловым путешественникам остаться на дополнительную ночь. В ресторане подают блюда японской и корейской кухни, а внешний бассейн позволит отдохнуть от жары.

Восемь из десяти самых дешевых пятизвездочных отелей в мире находятся в Азии, а два других - в Турции, которая находится на границе Европы и Азии. В курортном городе Сием Рип в Камбодже три самых дешевых отеля входят в десятку лучших. Grand Venus La Residence стоит всего 39 долларов за ночь за комнату площадью 180 квадратных метров. Отель находится всего в нескольких минутах ходьбы от древних храмов Ангкор-Ват.

Эксперты Top Dollar обнаружили в Европе 16 пятизвездочных отелей стоимостью менее 100 долларов. Большинство из них находится в центре или на востоке континента. Украинский отель «Купава Делюкс» во Львове самый дешевый на Европейском континенте. Ценник здесь - 43 доллара за ночь. Grand Hotel Oslo находится на другом конце шкалы, предлагая номера стоимостью 212 долларов за ночь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».