Медики перечислили три самых полезных осенних продукта 24.10.2021, 9:39

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Лучший из них богат предшественником витамина А — бета-каротином.

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени, сообщает u-news.com.ua.

В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву. Она богата предшественником витамина А - бета-каротином, который обеспечивает оранжевый цвет продукта.

Этот элемент необходим для поддержания нормального зрения, особенно сумеречного, хорошей кожи и обновления слизистой. Также он помогает в профилактике респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний из-за большого количества калия.

«Калий снижает давление на сосудистую стенку и артериальное давление. Поэтому это идеальный продукт для гипертоников».

Она уточнила, что при термической обработке бета-каротин не теряет своих свойств, но в блюда из тыквы нужно добавлять какой-нибудь жир, чтобы этот элемент усваивался организмом.

Следующий полезный продукт — это слива. Чем ярче цвет ягоды, тем больше она содержит антоцианов, которые борются со свободными радикалами и защищают организм от старения. «Также слива содержит клетчатку, пектины и очень хорошо выводит соли тяжелых металлов, радионуклеиды. Также известно послабляющее свойство сливы», — добавила Соломатина.

По ее словам, сливу лучше употреблять в сыром виде, поскольку при термической обработке витамин С разрушается.

Также медик рекомендует обратить внимание на грушу, в которой содержатся калий, магний и пектины. Они положительно влияют на работу кишечника, выводят холестерин. К тому же у груши ниже гликемический индекс, чем у яблока.

«Главное, что в отличие от яблок груши дают чувство сытости, когда яблоки из-за содержания органических кислот, раздражая желудок, наоборот, приводят к ощущению голода», — отметила диетолог.

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