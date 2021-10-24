Тест ПЦР в Беларуси теперь будет доступен не для всех? 4 24.10.2021, 9:44

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Минздрав переходит на более дешевые тесты на COVID-19.

Главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко объявил 23 октября в эфире госТВ, что Минздрав рекомендовал врачам использовать вместо ПЦР - тесты на антиген к коронавирусу, сообщает telegraf.by.

«Во-первых, они делаются быстрее, во-вторых, они дешевле, чем ПЦР-тестирование. Поэтому и внесли корректировки в нормативные документы: в первую очередь исследование на антиген, а потом по усмотрению врача или при отсутствии антиген-тестов проводится ПЦР-тестирование», — сказал Александр Тарасенко.

Тесты на антиген проводятся по методике ПЦР, когда у пациента с помощью ватной палочки берется из глотки проба слюны. Результат известен уже в течение 15 минут. Тесты на антигены к коронавирусу выявляют белки вируса; они поставляются в одноразовых пластиковых кассетах, похожих на тесты на беременность.

Главный санитарный врач признался, что применение экспресс-тестов на антиген начато, «чтобы не перегружать лаборатории».

«И назначаются они в первую очередь по рекомендации врача, если есть признаки острых респираторных инфекций. ПЦР проводят для тех, кто госпитализируется в стационар», — пояснил замминистра здравоохранения.

Насколько тесты на антиген точны? А ПЦР?

Эффективность таких анализов зависит от производителя тестов. Различные марки тестов различаются по точности.

Объединенные результаты одного теста на антиген (SD Biosensor STANDARD Q) соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как «приемлемые» для подтверждения и исключения COVID-19 у людей с признаками и симптомами COVID-19. Еще два теста соответствовали приемлемым стандартам ВОЗ (Abbott Panbio и BIONOTE NowCheck) по крайней мере в одном исследовании.

Согласно данным британского сообщества сбора медицинской информации и исследований «Кокрейновская библиотека», у людей с подтвержденным COVID-19, тесты на антиген правильно определили инфекцию в среднем у 72% людей с симптомами, по сравнению с 58% людей без симптомов.

Тесты на антиген были наиболее точными при использовании в первую неделю после появления симптомов (в среднем 78% подтвержденных случаев имели положительные тесты на антиген). Вероятно, это связано с тем, что в первые дни после заражения в организме человека находится наибольшее количество вируса.

У людей, которые не болели COVID-19, тесты на антиген правильно исключили инфекцию у 99,5% людей с симптомами и у 98,9% людей без симптомов.

А вот тесты на ПЦР сейчас достигают точности 80-90%. Во всяком случае так утверждает сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин. Эксперт признался, что в 2020 году точность ПЦР для выявления коронавируса была не более 60%.

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