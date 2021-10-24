«Случайно нашел в куртке старый чек» 2 24.10.2021, 10:00

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Белорус шокирован тем, как изменились цены за четыре года.

Телеграм-канал «Баста!» поделился выводами своего подписчика о динамике цен в Беларуси за последние годы:

«Сегодня случайно в куртке нашел старый чек. Посмотрел на цены, что были почти 4 года назад и сделал вывод:

Зарплата практически не увеличилась, цены выросли на позицию: масло подсолнечное в 2 раза, сливочное, как и крабовые палочки в 1,5 раза. И снова. повторюсь... Работаю на госпредприятии, причем довольно рентабельном, и ЗП не растет уже несколько лет», — сообщает подписчик.

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