Два шага, которые больно бьют по Путину Сергей Фурса

24.10.2021, 10:09

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Украина наносит ответные удары на газовом фронте.

Первое — Украина заявила, что готова предоставить Газпрому скидку на прокачку дополнительных объемов газа. Скидка в 50%. Казалось бы, скидка для Газпрома — это типичная такая, характерная зрада. Но нет.

В чем же дело? Путин перешел к прямому и открытому шантажу Европы. Он говорит, что не будет давать в Европу дополнительные объемы газа, пока не дадут окончательный зеленый свет Северному потоку — 2. Хочет воспользоваться энергетическим шоком, кризисной ситуацией в ЕС с сектором энергетики. Такой себе типичный Путин.

При этом Путин не направляет газ по украинской трубе. Аргументируя это тем, что украинская труба ненадежна, да и вообще это дорого.

Все это, понятно, бред. Аварийность в украинской системе в разы ниже аварийности российских трубопроводов. А говорить об экономически не выгодных условиях транзита в то время, когда цены на газ превышают 1000 долларов, можно только, когда считаешь всех вокруг идиотами. Снова типичный Путин.

Что делает Украина? Украина говорит, что готова сделать транзит дешевым. Даем скидку в 50%. На дополнительный объем. И ставит Путина в глупое положение. Ему, конечно, болезному, не привыкать, но все же. Предоставляя эту скидку, Украина показывает, что в действиях Путина и Газпрома нет экономической логики. Только политическая. И что только, исходя из политической целесообразности, Путин усугубляет кризис в Европе.

Воспользуется ли Путин предложением? Да, конечно, нет. Этого никто и не ждет. Но этим Путин ярко подсветит, что использует газ и северный поток — 2 как оружие. Повышая этим шансы санкций. И еще и еще раз ставя вопрос о том, что Россия, именно Россия, ненадежный партнер. А Украина, как раз, очень надежный. И готовый поддержать ЕС в меру своих скромных возможностей.

В итоге, Украина ничего не делая, больно бьет по Путину.

Ну и про Молдову. Украина дала Молдове газ. В долг. Тоже выглядит как типичная зрада на первый взгляд, на фоне разговоров о дыре в нашем энергетическом балансе на эту зиму. Но нет.

Нет, дыра есть. Потенциально. Но зрады нет. И поддержка Молдовы, с фактором ли Чауса или без него, это правильный стратегический шаг.

Молдова сейчас оказалась под давлением России. Как всегда, когда в стране по соседству с Россией, в той зоне, где Россия считает себя главной, приходит к власти про европейское правительство, настроенное делать реформы, случаются проблемы с Газпромом. Сейчас в Молдове как раз такое правительство. И президент и правительство. Если когда-то Чили вытянули из бедности чикагские мальчики, то сейчас Молдову возглавили гарвардские девочки (тут нет ни капли сексизма, даже не ищите. Тут есть разве что зависть к Молдове).

Как результат, Москва делает все, чтобы успех Молдовы не состоялся. И устраивает проблемы. Газ — это основное оружие Москвы. И пройти противостояние с Газпромом для Молдовы крайне важно. И важно для нас.

Успех Молдовы сейчас — это и успех Украины тоже. Успех Молдовы крайне важен для Украины. Проевропейская Молдова — это естественный и надежный союзник Украины. Успешная Молдова — пример для Украины, как работают реформы.

Как же давать газ, когда самим не хватает? Во-первых, пока хватает. Проблемы могут начаться в январе-феврале. А к тому времени Молдова должна вернуть. А во-вторых объемы этого газа смехотворны и погоду не сделают. Таким образом, помогая в малом, мы можем выиграть во многом.

Можем ведь, когда хотим.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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