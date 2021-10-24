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Дмитрий Болкунец: Если остановить страну на две недели, то он уйдет

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  • 24.10.2021, 10:16
  • 8,306
Дмитрий Болкунец: Если остановить страну на две недели, то он уйдет

Надо установить свои правила.

Белорусский блогер и политолог Дмитрий Болкунец считает, что белорусским гражданам не нужно подстраиваться под условия режима и играть по его правилам. Надо навязывать свои правила и не надеяться на Лукашенко, сообщает «Радыё Рацыя».

Поскольку его интересы и интересы людей абсолютно не совпадают, задача сделать жизнь лучше — только на ответственности народа, говорит Дмитрий Болкунец:

«Надо свои правила навязывать, а белорусское общество пытается и ждет чего-то от Лукашенко. Не надо от него ничего ждать. Вот есть забастовка, есть требования, есть условия. Если страна две недели будет остановлена, не будет работать — вот условие его ухода.

А если люди будут ждать, что Лукашенко подкинет 5, 10, 20 долларов, тогда это продлится десятилетиями. Я считаю, что все находится в руках многих граждан».

По словам Дмитрия Болкунца, нужно хорошо осознавать опасность в борьбе за лучшую жизнь и выбирать свой порог барьера безопасности. Каждый должен выбрать сам, какие действия предпринять и что дальше делать, выбираясь из рабства.

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