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Белорусские консервы ввезли в Россию под видом хрусталя и триоксида димышьяка

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  • 24.10.2021, 10:18
  • 3,106
Белорусские консервы ввезли в Россию под видом хрусталя и триоксида димышьяка

Смоленские таможенники остановили три автомобиля.

Смоленские таможенники остановили три автомобиля, которые следовали со стороны Беларуси. При проверке выяснилось, что они перевозили мясную продукцию под видом другого товара.

По документам в автомобилях должны были перевозиться пластмассовые ящики, посуда из хрусталя, триоксид димышьяка и овощные консервы, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Вместо этого товара в машинах находились мясные консервы общим весом 2,9 тонн. Согласно маркировке, они были произведены в Беларуси. Перевозчики не смогли предъявить на них сопроводительные документы.

Грузы были задержаны.

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