Ученых удивила находка на Крите: открытие может «перевернуть» историю человечества

Ученых удивила находка на Крите: открытие может «перевернуть» историю человечества1
- 24.10.2021, 10:23
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Международная команда археологов обнаружила загадочные следы.
На острове Крит нашли древние следы ног, оставленные приблизительно 6 миллионов лет назад.
Об этом сообщает Haaretz.
Международная команда во главе с Тюбингенским университетом Германии обнаружила следы на пляже неподалеку от деревни Трахилос на Крите. Это могут быть самые древние следы гоминин из когда-либо найденных.
По словам Уве Киршер из Зенкенбергского центра эволюции человека и палеоокружения при Тюбингенском университе, следы почти на 2,5 миллиона лет старше, чем приписываемые афарскому австралопитеку (Люси) из Лаэтоли в Танзании.
Следы с Крита примерно того же возраста, что и окаменелости прямоходящего вида Orrorin tugenensis из Кении - им примерно 6 млн лет - (хотя находки, связанные с этим двуногим животным, включают бедренные кости, но нет ни костей ног, ни их отпечатков). Следы Трахилоса позволяют по-новому взглянуть на раннюю эволюцию передвижения человека.