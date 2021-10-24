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В Беларуси зарегистрирован новый штамм коронавируса

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  • 24.10.2021, 11:08
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В Беларуси зарегистрирован новый штамм коронавируса

Что о нем известно?

Новый штамм коронавируса зарегистрирован в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1», передает zerkalo.io.

— В основном сейчас циркулирует так называемый дельта-штамм, но с сентября мы начали устанавливать хождение такого штамма, как дельта лайт. Пока каких-то отличий не наблюдаем, эти случаи единичны, — сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Александр Тарасенко.

Напомним, штамм AY.4.2 впервые зафиксировали в Великобритании в июле 2021 года. Вирус обладает несколькими новыми мутациями, в том числе влияющими на белок, который используется им для проникновения в клетки.

По данным директора Института Венгера при Кембриджском геномном исследовательском центре Джеффри Барретта и директора Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, новый вариант коронавируса на 10−15% заразнее штамма «дельта». Уже сейчас каждый десятый случай заражения коронавирусом в Великобритании приходится на новый штамм.

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