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«Арабы толпами по 20 человек с багажом ходят»

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  • 24.10.2021, 10:33
  • 10,660
«Арабы толпами по 20 человек с багажом ходят»

Очевидцы рассказали о наплыве нелегальных мигрантов в центре Минска.

Лукашисты продолжают накачивать Беларусь нелегальными мигрантами. О ситуации на улицах Минска телеграм-каналу «Хартия 97%»

рассказали очевидцы.

«Сегодня была там — одни арабы. Толпами по 20 человек с багажом ходят. Наших реально меньше, чем приезжих», — пишут очевидцы.

«Мигрантов в Минске становится все больше: теперь они скапливаются в самом центре столицы.

Посмотрите какое количество мигрантов ожидают своей отправки на границу с Евросоюзом рядом с входом в торговый центр «Галерея Минск». При этом на видео можно заметить, что охранник ТЦ ходит возле них и не понимает, как он может повлиять на ситуацию», — отмечают независимые телеграм-каналы.

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