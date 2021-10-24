«Арабы толпами по 20 человек с багажом ходят»12
- 24.10.2021, 10:33
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Очевидцы рассказали о наплыве нелегальных мигрантов в центре Минска.
Лукашисты продолжают накачивать Беларусь нелегальными мигрантами. О ситуации на улицах Минска телеграм-каналу «Хартия 97%»
рассказали очевидцы.
«Сегодня была там — одни арабы. Толпами по 20 человек с багажом ходят. Наших реально меньше, чем приезжих», — пишут очевидцы.
«Мигрантов в Минске становится все больше: теперь они скапливаются в самом центре столицы.
Посмотрите какое количество мигрантов ожидают своей отправки на границу с Евросоюзом рядом с входом в торговый центр «Галерея Минск». При этом на видео можно заметить, что охранник ТЦ ходит возле них и не понимает, как он может повлиять на ситуацию», — отмечают независимые телеграм-каналы.