Партизаны Боровлян и Сенницы направили смелое послание «режимчику» 24.10.2021, 10:42

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Сколько веревочке не виться, а конец уже близок.

Партизаны Боровлян и Сенницы вышли на акции и оставили смелые послания режиму, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Партизаны Боровлян заявили лукашистам:

«Служители и приспешники хунты, чистосердечное признание облегчит вашу участь. Народ Беларуси милосерден и гарантирует вам правосудие по закону.

Любой диктатуре приходит конец. Потом пощады не будет.

Ведь сколь веревочке не вейся, а конец уже близок».

Жители Сеницы:

«Мы не сдаемся и идем до конца!

Мы поддерживаем медиков, которые уже почти 2 года борются с вирусом просто в адских условиях. Власти делают вид, что все под контролем, но мы знаем правду.

Носите маски, оставайтесь дома. Берегите себя и тех, вокруг вас. Никто нам не поможет, кроме нас самих».

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