Партизаны Боровлян и Сенницы направили смелое послание «режимчику»
- 24.10.2021, 10:42
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Сколько веревочке не виться, а конец уже близок.
Партизаны Боровлян и Сенницы вышли на акции и оставили смелые послания режиму, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Партизаны Боровлян заявили лукашистам:
«Служители и приспешники хунты, чистосердечное признание облегчит вашу участь. Народ Беларуси милосерден и гарантирует вам правосудие по закону.
Любой диктатуре приходит конец. Потом пощады не будет.
Ведь сколь веревочке не вейся, а конец уже близок».
Жители Сеницы:
«Мы не сдаемся и идем до конца!
Мы поддерживаем медиков, которые уже почти 2 года борются с вирусом просто в адских условиях. Власти делают вид, что все под контролем, но мы знаем правду.
Носите маски, оставайтесь дома. Берегите себя и тех, вокруг вас. Никто нам не поможет, кроме нас самих».