«Каждые несколько месяцев хозяин приклеивал $10 к цене» 13 24.10.2021, 10:54

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Минчанин отдал не менее 30 тысяч долларов за арендные квартиры и ни о чем не жалеет.

Свое жилье — это то, на что родители «настраивают» нас с самого детства, мол, по-другому жить нельзя. Но право собственности на метры является путеводной звездой далеко не для всех. Некоторые люди принципиально не покупают свое, чтобы не обрастать хламом и не привязываться к конкретному месту, другие просто живут на «съеме» и наслаждаются моментом, абсолютно не переживая из-за того, что фиолетовое свидетельство о регистрации все еще не лежит в папочке с документами.

Читатель onliner.by Дмитрий как раз из той категории, кто решил не подчинять всю свою жизнь накопительству или выплате кредитов. С 2007 года молодой человек живет в съемных квартирах и в ближайшие лет пять не собирается менять ничего.

Жизнь кочевая

Как и многие бесквартирные горожане, свой путь по чужим квадратным метрам Дмитрий начал в студенчестве: приехал учиться в Минск, общагу не дали, пришлось идти на квартиру к бабушке. Перебирать тогда не было возможности: лишь бы к 1 сентября нашлась крыша над головой. Поэтому в последующем пришлось хлебнуть неожиданных визитов хозяйки в духе «мимо проходила, решила заглянуть на чай» и поучений, как надо жить.

Первые годы за квартиру платили родители, но потом между поколениями произошел конфликт и Дмитрий решил, что настало время жить самостоятельно. Полностью.

— Конечно, это был юношеский максимализм. Но тогда, практически десять лет назад, мне захотелось переехать в новую квартиру, да так, чтобы родители не знали ее адрес. (Позже мы, понятное дело, помирились.) Поиски жилья начал с обращения в агентство, — вспоминает молодой человек. — Решил сэкономить и заплатить не по факту заселения, а за список свободных квартир.

В общем, выдали мне бумажку с адресами — и вперед. К чести агентства, надо сказать, что все адреса реально существовали и хозяева, ищущие жильцов, тоже не были придуманы. Но проблема в том, что квартиры эти оказались откровенно проблемными: где-то разбитое окно, где-то пьющие собственники. Один убитый вариант сдавали по очень выгодной цене, но с условием, что я все приведу в порядок.

Короче, понял, что ничего толкового из таких поездок по всему городу не получится и придется-таки мне все же заплатить агентству по факту. Это, конечно, было значительно дороже, но зато эффективнее. Забегая вперед, скажу, что все свои квартиры, кроме последней, я снимал таким образом и «забирал» первый же вариант: агенты прислушивались к моим пожеланиям и предлагали жилье. Собственников я тоже устраивал. Всего же я сменил четыре квартиры.

«Каждые несколько месяцев хозяин приклеивал $10 к цене»

— Первая квартира, которую я снял для себя и девушки (теперь уже жены), находилась в Малиновке. Она была небольшая, темная (располагалась на первом этаже, а перед окном рос огромный куст), холодная. Сейчас я понимаю, что это, мягко говоря, вариант не очень, но тогда нам было все в кайф и квартира эта казалась самой лучшей.

Напрягало только то, что хозяева постоянно повышали стоимость: если стартовали мы со $170, то заканчивали уже на уровне $220. То есть каждые несколько месяцев собственник «приклеивал» десятку к прежней цене.

C тех пор я вывел для себя правило: никогда не связываться с людьми, для которых сдача квартиры — это основной источник дохода. Такие будут повышать плату при каждой удобной возможности.

Устав от того, что каждые два-три месяца прайс на однушку растет, а качество жизни не меняется, Дмитрий с девушкой решили переехать. Искать решено было сразу двушку, чтобы вторую комнату приспособить под мастерскую для рукоделия.

— Нормальную двухкомнатную квартиру в новом доме мы сняли за $240 по курсу. При этом специально искали пустую — чтобы только кухня и санузлы были обустроены. Остальные помещения планировали обставить сами: хотелось почувствовать себя хозяевами, понять, что уже есть что-то свое и весомое. Правда, по молодости не продумали, сколько это все будет стоить. Оказалось, что мебель и все предметы обихода обходятся очень дорого.

В итоге спали на полу — купили матрас и так его и положили. Правда, мои родители не могли с этим смириться и через некоторое время привезли нам кровать. Все остальное мы сами приобрели со временем.

В итоге каждый наш переезд становился все более объемным. Если в первый раз все мои вещи уместились в рюкзак и пакет, то во второй уже пришлось делать две ходки на легковой машине. В третий — заказывать микроавтобус.

А вообще переезжали мы для того, чтобы улучшить условия: от меньшего шли к большему. Квартиру, в которой живем сейчас, сняли у знакомых: случайно спросили в компании, не сдает ли кто, и оказалось, что сдают. Этим вариантом мы очень довольны: новостройка, 17-й этаж с прекрасным видом, светло, тепло и хорошо.

По цене договорились так: я не пытаюсь скинуть, они не пытаются поднять. Все.

Плюсы и минусы

Свое жилье — это, безусловно, классно. Тут даже спорить никто не возьмется. Но какие плюсы можно найти у арендного?

— В первую очередь тебе не надо отдавать огромную сумму только за то, чтобы просто была крыша над головой, — рассуждает Дмитрий. — Попробуй купи даже однушку — тысяч 50 долларов отдай плюс ремонт. В случае же со съемной квартирой за относительно небольшие деньги ты получаешь вариант, в котором можно сразу жить. А теперь сравните: где $50 000, а где $300.

К тому же ты всегда можешь поменять место жительства. Без раздумий и переживаний. Пандемия показала, что, если ты по работе не привязан к конкретному месту, находиться можно где угодно — в любой стране, городе или деревне. Бросать же свою квартиру проблематичнее: будешь ломать голову, закрыть ее или сдавать, рискуя попасть на нерадивых квартирантов. Куда, опять же, девать личные вещи. А если планы на переезд глобальные, то еще и продать как-то надо — и чтобы не в ущерб себе.

Минусов, конечно, тоже хватает: многие арендодатели не разрешают заводить домашних животных, некоторые против того, чтобы ты повесил полочку или зеркало. К тому же тебя могут выселить в любой момент, я не сталкивался со спонтанным выселением, но и такое бывает.

Какие планы на будущее? О своей квартире речь пока не идет. То есть я не отвергаю такую возможность и, скорее всего, когда-нибудь к этому приду, но пока мы хотим поездить по миру, попробовать себя в разных сферах, и вкладывать огромные суммы в бетон не кажется рациональным (потому как мы даже еще не знаем, где решим жить постоянно). Ближайшие лет пять мы с женой продолжим снимать квартиру, нас это не угнетает и не пугает.

Каждый месяц отдавать деньги за чужое мне не жалко. Я прикидывал, что, если бы, например, десять лет назад взял кредит на квартиру, то до сих пор бы не расплатился.

Дмитрий посчитал, что за 12 лет самостоятельной аренды в карманы собственников передал не менее $30 000 в эквиваленте. Немало, надо сказать.

— Какие чувства у меня это вызывает? Да все нормально: скопить бы я их все равно не скопил, разошлись бы. А так — жил там, где хотел и как хотел. Душевной боли по этому поводу нет, все идет по плану, — оптимистично настроен молодой человек.

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