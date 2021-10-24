В галактической «книге жизни» мы — не первые? 8 Валентин Гаденов

24.10.2021, 11:26

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Что на данный момент известно науке о разумных существах во Вселенной.

Возможное существование других существ в Галактике воспринимается человечеством эмоционально и категорично, расставаться со вселенской уникальностью все еще очень тяжело, как подросшему ребенку, которому все время говорили, что он уникален и самый лучший, с самого рождения.

Однако открытие большого мира планеты постепенно дает осознать каждому, что ты неединственный и неповторимый, что вокруг тебя много таких же как ты.

Но пришла пора взрослеть всему человечеству, потому-что мы уже увидели по-настоящему Большой Мир, пространство Вселенной, наполненной септиллионами звезд, планет и наша Земля, только одна из них.

Внезапно, после долгих тысяч лет "уникальности", мы начали подозревать, что возможно кто-то есть другой в этом немыслимом количестве других миров и даже в тех, кто находится совсем рядом, в одном и том же звездном дворе родной Галактики.

Возможно, мы как раз и находимся в самом начале нового знания, что мы далеко неодиноки в этой древней реальности, существовавшей миллиарды лет до появления Земли.

Около 4 миллиардов лет после Большого Взрыва тяжелые элементы начали свое интенсивное распространение по всей территории наблюдаемой Вселенной.

В связи с рождением гигантского количества звезд, материалы, из которых мы сделаны, стали все быстрее заполнять пространство Вселенной и около 7 миллиардов лет назад весь набор элементов был распространен по всем ее уголкам.

Это означает, что в те далекие времена, когда несуществовало ни Солнца, ни Земли, Вселенная на протяжении нескольких миллиардов лет имела все то, что мы видим сейчас.

Наша Галактика была наполнена сотнями миллиардов звезд даже задолго до появления молекулярного газового облака, приведшего к рождению нашего светила.

Поэтому очень и очень сложно представить, что все это великолепие оставалось пустым.

Именно поэтому нам нужно быть экстремально осторожными, так как мы понятия не имеем о галактической эволюции жизни и какие формы и уровень могут иметь ее возможные многочисленные представители.

И что-то мне подсказывает, что в этой галактической книге жизни мы точно не первые, как бы нам не хотелось в это верить, потому что так - безопасней.

Конечно, пока это трудно представить и осознать, но я уверен, это приведет к тому, что мы будем ближе к пониманию своего места и своей роли во Вселенной, иначе, скорее всего, мы погибнем.

Нужно стремиться к развитию, изучать, исследовать все дальше и дальше, чтобы новая реальность не была такой шокирующей и деструктивной.

Также, как планета таила множество загадок при нашем появлении, также и Большой Мир должен таить океан секретов, поэтому лучше подготовиться к тому, что есть другие, чем игнорировать до непредсказуемых последствий.

Валентин Гаденов, «Фейсбук»

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