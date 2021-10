Защитить Балтию и Черное море: что известно о новой стратегии НАТО Владислав Гирман, «Деловая столица»

На вызовы со стороны Москвы союзники намерены реагировать усилением четырех направлений.

В Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, 21 октября начался саммит министров обороны стран-членов Альянса.

В первый же день, как сообщил после заседания на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг, утвердили новый генеральный план защиты на случай нападения России сразу по нескольким направлениям с потенциальным применением ядерного оружия, взломом компьютерных сетей и атаками из космоса — в Балтийском и Черноморском регионах.

Фактически план, основные положения которого привел Столтенберг (о них ниже), является логичным продолжением носящего рекомендательный характер пакета резолюций, принятых на недавней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в контексте противостояния и сдерживания России.

По словам генсека НАТО, план был принят с целью обеспечить должный уровень присутствия и логистики вооруженных сил союзников, а также их готовность оперативно ответить на вызовы со стороны России, чтобы "защитить миллиард человек", проживающих в странах-членах Альянса.

В НАТО учли растущую угрозу со стороны ракетного вооружения России, говорит Столтенберг, но тут же подчеркивает: Альянс не собирается копировать "дестабилизирующее поведение России", в том числе размещением в Европе новых боеголовок с ядерным зарядом.

На угрозы со стороны Москвы союзники намерены реагировать усилением четырех направлений:

Модернизация противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО;

Развитие авиации — акцент на боевые платформы пятого поколения;

Больше совместных военных учений и адаптация разведслужб;

Повышение готовности и эффективности средств ядерного сдерживания.

Новая ПВО

Что касается укрепления ПВО и ПРО, то союзники не ограничились лишь декларацией намерений в рамках принятия новой оборонной стратегии.

Речь идет о двух Проектах высокой видимости (HVP) — Modular GBAD и Rapidly Deployable Mobile C-RAM; а также о запуске нового — GBAD C2 Layer.

HVP — это серия разноплановых многонациональных проектов НАТО, направленных на интенсификацию сотрудничества в таких сферах, например, как разработка и производство боеприпасов, морские беспилотные системы, дозаправка в воздухе, обучение, командование.

Теперь рассмотрим проекты HVP, о которых сообщили вчера в НАТО.

Modular GBAD — Модульное решение для разработки потенциала наземной противовоздушной обороны очень малой, малой и средней дальности.

Простым словами, проект — это многонациональная площадка для создания, развития и покупки систем ПВО и их последующего развертывания в разных локациях стран-членов НАТО в ответ на конкретные угрозы.

В проекте уже участвуют: Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды и Словения. Вчера к нему присоединились Норвегия, Польша, Португалия и США

Rapidly Deployable Mobile Counter Rockets Artillery and Mortar (C-RAM) — совокупность систем обнаружения и уничтожения ракет, артиллерийских и минометных боеприпасов во время полета.

Опять-таки, задача данного HVP — помочь в разработке и закупке мобильных средств, необходимых для поражения вышеперечисленных боеприпасов, которые могут быть в кратчайшие сроки развернуты для защиты вооруженных сил и стратегических объектов.

Участники: Великобритания, Венгрия, Германия и Греции. Вновь присоединились: Норвегия, Польша и США.

GBAD C2 Layer (Command and Control capability for surface-based air and missile defence for the battalion and brigade level) — новый проект, направленный в некотором роде на унификацию систем противовоздушной обороны посредством создания многоуровневой ПВО и сокращения количества систем, что, как отмечается, повысит "функциональную совместимость и устойчивость".

Инициаторы: Великобритания, Дания, Испания, Италия, Португалия и США.

"Новичок" не пройдет

Помимо потенциальной ракетной угрозы со стороны России в НАТО также обратили внимание на другие методы ведения войны. И в первую очередь запрещенными средствами — радиологическим, химическим, биологическим и ядерным оружием (РХБЯ).

В связи с этим министры обороны 11 стран вчера также визировали документы, запускающие три инициативы, касающиеся РХБЯ.

Проект по обеспечению защиты от РХБЯ (The CBRN Protection Equipment project) — создание основополагающих условий для обеспечения с минимальными затратами вооруженных сил участников проекта средствами индивидуальной защиты и систем коллективной защиты.

Участники: Албания, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды и США.

Проект обнаружения и определения РХБЯ (The CBRN Detection and Identification project) — в его рамках будут запущены многонациональные программы разработки и закупки передовых систем обнаружения и определения этих видов оружия. Что крайне актуально после применения Россией нервно-паралитического вещества "Новичок" в Болгарии и Британии, а также различных запрещенных газов во время войны в Сирии.

Участники: Албания, Бельгия, Великобритания, Греция, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша и США.

Сеть обеспечения средств защиты от РХБЯ (Network of CBRN Defence Facilities) — перспективная структура, которая позволит участникам проекта совместно использовать национальные объекты, чья деятельность направлена на обеспечение защиты от РХБЯ. То есть речь идет о различных лабораториях и исследовательских центрах, допуск союзников к которым даст им возможность в разы быстрее реагировать на данную угрозу.

Участники: Бельгия, Великобритания, Греция, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша и США.

Украинский вопрос

Как видим, во всех вышеперечисленных проектах ПВО и защиты от РХБЯ участвуют Великобритания и Соединенные Штаты, подписавшие в этом году Новую Атлантическую хартию. Тем самым страны подтверждают как свою крайнюю заинтересованность в укреплении Альянса, так и влияние на него в целом с целью более эффективного противодействия режиму Владимира Путина.

И хотя в отличие от резолюций ПА НАТО Йенс Столтенберг о перспективах членства Украины в Альянсе как части этой новой оборонной стратегии Столтенберг не говорил, он, однако, подчеркнул роль "очень близких партнеров" Украины и Грузии в обеспечении безопасности в Черноморском регионе.

Черное море, говорил генсек, имеет огромное значение для НАТО. К тому же в этом регионе находятся три члена НАТО — Турция, Румыния и Болгария. А после оккупации Крыма и ввиду агрессивного поведения России в Черном море очевидно, что Альянс должен усиливать там свое присутствие "в воздухе, на суше и на море", что он и делает.

Важный момент: саммит министров обороны произошел сразу после мини-турне министра обороны США Ллойда Остина в Украину, Грузию и Румынию, призванного продемонстрировать непоколебимость поддержки этих стран со стороны Вашингтона и высокую заинтересованность США в том, чтобы Черноморский регион был безопасен.

Фактически заявления Столтенберга и Остина говорят о четком стремлении США и НАТО сформировать в Черноморском регионе региональный союз из числа членов НАТО и партнеров Организации, достаточно мощный для противостояния и сдерживания России.

Это серьезный шаг в дальнейшей инкорпорации Украины и Грузии в евроатлантическое сообщество. Чего так опасается Кремль.

Поэтому накануне спикер Дмитрий Песков в интервью France 5 разглагольствовал о вступлении Украины в НАТО как "красной линии" для России, что, мол, вынудит Москву к жестким действиям.

А затем и сам российский президент — вчера, во время саммита НАТО — в Сочи на сессии международного клуба "Валдай" (гибридной версии "Давоса") пугал участников ракетами НАТО в Украине и грозил дать мощный ответ в случае чего.

В Москве прекрасно понимают, куда ветер дует — к укреплению НАТО и их партнеров в ответ на российскую агрессию. А инструментарий союзники согласовали вчера. И, определенно, дополнят его.

