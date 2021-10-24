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«Кто без маски — тот ябатька»

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  • 24.10.2021, 11:43
  • 7,858
«Кто без маски — тот ябатька»

Как белорусы реагируют на неадекватные решения властей по COVID-19.

Несколько дней назад в Беларуси ввели адекватные антиковидные ограничения как во всем цивилизованном мире — обязательный масочный режим, а кое-где даже требование сертификата о вакцинации. Чем удивили белoрусов и разгневали Лукашенко.

Чуть позже, в разгар новой волны, самой тяжелой, по признанию Минздрава, все отмотали обратно: маски и вакцинация больше не нужны.

Врачи и самые обычные беларусы отреагировали острыми и честными высказываниями и смешными (немного «черными») шутками.

The Village Беларусь собрал все самое остроумное и важное.

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