«Кто без маски — тот ябатька»11
- 24.10.2021, 11:43
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Как белорусы реагируют на неадекватные решения властей по COVID-19.
Несколько дней назад в Беларуси ввели адекватные антиковидные ограничения как во всем цивилизованном мире — обязательный масочный режим, а кое-где даже требование сертификата о вакцинации. Чем удивили белoрусов и разгневали Лукашенко.
Чуть позже, в разгар новой волны, самой тяжелой, по признанию Минздрава, все отмотали обратно: маски и вакцинация больше не нужны.
Врачи и самые обычные беларусы отреагировали острыми и честными высказываниями и смешными (немного «черными») шутками.
The Village Беларусь собрал все самое остроумное и важное.
⚡️Новые стандарты средств индивидуальной защиты для борьбы с covid-19. pic.twitter.com/Ij6qwtd7dT— Gypsуnkov (@gypsynkov) October 22, 2021
успейте привиться, пока очереди за уколом не начал разгонять ОМОН.— Юра (@yurzmg) October 22, 2021
Масочный режим — единственный из режимов, который можно отменить в Беларуси.— Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 22, 2021