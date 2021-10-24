Лукашенко и его свита надоели даже народу Зимбабве 1 24.10.2021, 12:45

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О начале простестов против белорусской хунты объявили ветераны войны за независимость страны.

На следующей неделе антилукашенковские протесты ожидаются… в Зимбабве.

Об этом на основании сведений из зимбабвийских СМИ сообщил немецко-белорусский историк Александр Фридман.

Зимбабвийская пресса отмечает, что протестовать собираются ветераны войны за независимость страны, которые во второй половине 1960-х гг. и в 1970-е годы сражались против европейских колонистов, а теперь недовольны политикой президента страны Эммерсона Мнангагвы, ростом коррупции и тесным сотрудничеством Зимбабве с Китаем и Беларусью, которое, по их мнению, наносит ущерб национальным интересам страны.

Примечательно в этой связи, что в Беларуси государственная пропаганда в «неоколониализме» обвиняет «коллективный Запад». А вот ветераны борьбы с колониализмом из Зимбабве считают «современными колониалистами» именно режим Лукашенко и его союзников из Китая.

Говоря о Зимбабве, следует отметить, что это страна не играет никакой роли в актуальном миграционном кризисе. Мигранты из Зимбабве в Беларусь не прибывают, хотя их транспортировку официальный Минск мог бы организовать довольно быстро, а шансы зимбабвийцев на получение статуса беженца в ЕС выглядят даже лучше, чем у выходцев из довольно стабильных регионов вроде иракского Курдистана или Ливана, из которых идет поток мигрантов в Беларусь.

И эта особенность имеет, по всей видимости, целый ряд причин: 1) зимбабвийцы, как правило, не в состоянии оплатить поездку в Беларусь и переход через границу (а такие мигранты белoрусскую сторону не интересуют в принципе); 2) Зимбабве не желает портить отношения с ЕС, а Беларусь не хочет рисковать своими экономическими интересами в этой стране.

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