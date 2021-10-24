Украина полностью отказывается от российского рубля 3 24.10.2021, 12:55

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Постановление Национального банка начинает действовать с 21 ноября.

Национальный банк Украины опубликовал документ в котором запрещается принятие валюты страны-оккупанта: соответственно теперь ни один украинский банк не сможет принимать российские рубли для зачисления на вклады.

Скорее всего российский рубль нельзя будет использовать не только для зачисления на вклады, возможно будут проблемы и с обменом российских рублей, пишет «Инфобанк».

И курс обмена скорее всего сильно поменяется. Поэтому если вы собрались ехать в Украину, то лучше иметь наличные доллары или евро.

Что касается российских рублей на карточках, то пока еще никаких ограничений на расчеты карточками в российских рублях - не было.

Как видно из постановления, действовать оно начинает с 21 ноября 2021 года.

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