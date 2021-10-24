закрыть
24 октября 2021, воскресенье, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина полностью отказывается от российского рубля

3
  • 24.10.2021, 12:55
  • 2,728
Украина полностью отказывается от российского рубля

Постановление Национального банка начинает действовать с 21 ноября.

Национальный банк Украины опубликовал документ в котором запрещается принятие валюты страны-оккупанта: соответственно теперь ни один украинский банк не сможет принимать российские рубли для зачисления на вклады.

Скорее всего российский рубль нельзя будет использовать не только для зачисления на вклады, возможно будут проблемы и с обменом российских рублей, пишет «Инфобанк».

И курс обмена скорее всего сильно поменяется. Поэтому если вы собрались ехать в Украину, то лучше иметь наличные доллары или евро.

Что касается российских рублей на карточках, то пока еще никаких ограничений на расчеты карточками в российских рублях - не было.

Как видно из постановления, действовать оно начинает с 21 ноября 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел