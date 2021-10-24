Выборы президента Узбекистана: Мирзиёева переоценили? 1 24.10.2021, 13:07

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Каковы шансы правителя страны на голосовании, которое проходит сегодня.

24 октября 2021 года в Узбекистане проходят президентские выборы. За пост президента, кроме нынешнего главы государства Шавката Мирзиёва, борются еще 4 кандидата, среди них одна женщина. Отдать свои голоса за того или иного кандидата смогут, по данным ЦИК, более 21 млн избирателей. Для тех, кто в день выборов не будет находиться по месту жительства, проводится досрочное голосование. С этой целью в 38 странах Узбекистан открыл около 400 стационарных и передвижных избирательных участков. Наблюдать за выборами будет миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Тем не менее, как выразилась в интервью DW немецкий эксперт из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент, "никаких сюрпризов от этой избирательной кампании и выборов ждать не нужно". Все кандидаты в президенты были выдвинуты зарегистрированными в стране политическими партиями, а "зарегистрировать партию в Узбекистане можно лишь в том случае, если ты не являешься оппозиционером; поэтому при таких условиях нельзя говорить о живой избирательной кампании", говорит Беате Эшмент.

Кандидаты в президенты Узбекистана. Кто они?

Что же известно о кандидатах в президенты Узбекистана? Первый в списке - Шавкат Мирзиёев, 64-летний действующий президент Узбекистана, выдвинут кандидатом от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП). Согласно информации из открытых источников, Мирзиёев окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности инженер-механик. Он является кандидатом технических наук.

До того, как был избран президентом в 2016 году, трижды возглавлял районные и областные администрации, в том числе родной Джизакской области, а также Самаркандской. Был депутатом парламента, дважды занимал пост премьер-министра. С 2017 года является "Почетным гражданином Сеула".

Следующий кандидат, собравший наибольшее после Мирзиёева количество голосов в свою поддержку, необходимых для регистрации, - 46-летний филолог и экономист Алишер Кодиров. Его кандидатуру на пост президента выдвинула Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), которую Кадиров и возглавляет. Он окончил университет в Турции, а затем заочно Ташкентский финансовый институт, с 2011 года работал в Академии государственного управления при президенте. Заместитель спикера Законодательной палаты парламента.

Еще один кандидат - 62-летний Бахром Абдухалимов, выдвинут Социал-демократической партией "Адолат" ("Справелливость"), которую возглавляет. Филолог-востоковед, преподаватель арабского и английского языков. Доктор исторических наук, профессор, вице-президент Академии Наук Узбекистана, специалист в области истории Центральной Азии и истории ислама.

46-летний Нарзулло Обломурадов - кандидат от Экологической партии Узбекистана. Кандидат экономических наук. Окончил Бирмингемский университет. Работал в системе высшего образования Узбекистана, а также в банковско-финансовом секторе. Был первым зампредседателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Ранее возглавлял отдел контроля и координации деятельности Народной приемной Администрации президента. В феврале 2021 года возглавил Экологическую партию.

60-летняя Максуда Варисова - кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана (партии, которой руководил в свое время первый президент Ислам Каримов), окончила Ташкентский государственный медицинский институт, врач. С 1987 по 2018 год работала в сельском врачебном пункте в Ташкентской области. Была депутатом районного, областного советов, затем депутатом национального парламента.

Есть ли у Мирзиёева реальные конкуренты?

Кто же из четырех перечисленных кандидатов может составить реальную конкуренцию на выборах Шавкату Мирзиёеву? "Никто, - уверена Беате Эшмент. - Победителем этих выборов станет Мирзиёев. В этом нет никаких сомнений. Впрочем, их не было бы даже в том случае, если бы у кандидатов были шансы лучше себя позиционировать".

Как поясняет Эшмент, большая часть населения все равно выбрала бы Мирзиёева: "Это классический случай для всех центральноазиатских республик, за исключением Кыргызстана, когда большинство населения, просто по старой привычке отдает свой голос за действующего президента, даже если он вообще не популярен". С ней согласна независимая узбекская журналистка Умида Маниязова, которая временно находится в Турции: "Cреди кандидатов нет никого, кто может составить конкуренцию Мирзиёеву или даже будет пытаться это делать. Ни один из них ни ранее, ни сейчас не критиковал нынешнего президента".

По словам журналистки, за четрые прошедших после смерти Каримова года при Мирзиёеве в Узбекистане произошло очень много изменений, особенно в первые два года его правления. "Это конвертация валюты и отмена института прописки в Ташкенте. До этого, не имея ее, люди не могли приобретать жилье в столице и легально устраиваться там на работу, - называет она примеры перемен. - Одним из положительных изменений было появление президентского портала, куда все граждане могли писать о своих проблемах, и они решались за день-два. Все это вселяло в узбекистанцев веру в светлое будущее".

Как жители Узбекистана относятся к Мирзиёеву?

Умида Маниязова вспоминает, как воспринимали узбекистанцы нового президента. "Мирзиёева люди любили слушать, потому что он говорил очень живо, эмоционально, - рассказывает журналистка. - В первые годы в соцсетях разлетались видеокадры с его выступлениями на заседаниях правительства, где он резко критиковал министров, отстранял одного за другим генпрокуроров, глав силовых ведомств. Было ощущение, что теперь все будет по-другому. Первое разочарование было связано с тем, что перестал работать президентский портал, стало понятно, что создавался он перед выборами, чтобы повысить рейтинг".

Популярен ли Мирзиёев в настоящий момент, сказать не берусь, отмечает, в свою очередь, Эшмент. "Пандемия коронавируса вызвала целый ряд экономических проблем в Узбекистане. Но уже два года назад, перед пандемией, Мирзиёев не был так популярен, как казалось. Потому что люди говорили, что их не интересует политика, они хотели видеть экономические улучшения. А на тот момент они их не видели, и лучше с тех пор не стало. Но за Мирзиёева, с одной стороны, будут голосовать по привычке, как за действующего президента, а с другой - как за того, кто хоть что-то делает", - говорит немецкий эксперт.

Умида Маниязова добавляет к этому: "На фоне пандемии и того кризиса, который последовал за ней, большинство людей в Узбекистане сейчас хотят лишь, чтобы не стало хуже. А о том, будет ли лучше, уже мало кто думает". Как признается журналистка: "Я голосовала в 2016 году впервые в своей жизни, мне на тот момент казалось, что настало время, когда новый президент имеет шансы и возможности поменять все в лучшую сторону. В этом году я тоже пошла на выборы в консульстве Узбекистана в Турции. Будь я на родине, то, думаю, вряд ли бы пошла голосовать. Прожив почти 2 года в другой стране, я вижу, что в Узбекистане так и не появились сильные личности, в которых народ захотел бы увидеть своего руководителя?".

Чего ожидать после президентских выборов в Узбекистане?

Стоит ли ожидать каких-либо изменений в стране после президентских выборов? По мнению Беате Эшмент, "если Мирзиёев выиграет, его положение станет более прочным, чем после предыдущих выборов - тогда он должен был еще противостоять старым элитам. Сейчас это ему уже не нужно". Как подчеркивает Эшмент, "для Мирзиёева сейчас важно, чтобы Запад не потерял интерес к стране, видя, что он делает не то, что от него ожидали. А наоборот, чтобы за ним наблюдали, комментировали его действия, хвалили, если он делает что-то важное для построения правового государства. И, конечно, чтобы Узбекистан рассматривали не только в контексте Афганистана и приема беженцев".

Это по, ее мнению, означает, что после выборов будут небольшие реформы. Но необходимо понимать, что "на Западе Мирзиёева меряют не той меркой, считая, что за годы своего правления он мог превратить Узбекистан в страну с западной демократией". "Он не демократ. У него другая задача - он возглавил страну, которая фактически являлась банкротом, и он должен был сделать ее привлекательной для инвесторов и финансовых доноров. Поэтому он начал реформы, в том числе и в экономике, чтобы вообще как-то ее оживить", - подчеркивает немецкий эксперт.

И признает, что президенту Мирзиёеву действительно удалось сделать Узбекистан чуть более открытым, не только в экономическом плане, но и в целом, говоря об атмосфере в стране. У людей появилось ощущение свободы. У них исчез страх перед контактами с иностранцами и они пользуются этим, хотя и в очень узких рамках.

Тем не менее, по словам Эшмент, в Узбекистане до сих пор есть политзаключенные, хотя многих людей действительно выпустили на свободу. Существует и много другого, что по-прежнему вызывает критику со стороны Запада. "Мирзиёев очень многое изменил, учитывая, какое наследство оставил после себя Каримов. Хотя не надо обольщаться, он мог бы сделать гораздо больше", - подвела итог в беседе с DW эксперт ZOiS Беате Эшмент.

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