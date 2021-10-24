Экс-глава Нацбанка Беларуси: Решения Лукашенко – дикость в ситуации с COVID-19 2 24.10.2021, 13:21

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Власти выглядят безумно по сравнению со всеми соседями.

В первой половине октября Минздрав Беларуси ввел обязательный масочный режим в общественных местах и даже пригрозил штрафами за его невыполнение.

Но на совещании 19 октября Лукашенко раскритиковал чиновников за эти решения.

В результате последовали противоречивые заявления Минздрава, из которых можно сделать следующий вывод: ношение масок теперь всего лишь рекомендуется, штрафовать за их отсутствие не будут.

Кроме того, в Беларуси вернули плановую медпомощь (но пациентам нужно сдать ПЦР-тест), а в Минске отменили обязательную вакцинацию курьеров и водителей.

Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич в комментарии udf отметил, что белорусские власти вновь решили «выделиться «на фоне других стран.

«Я считаю, что такие решения – дикость в ситуации, когда весь мир переживает новый скачок роста заболеваемости вирусом. Соседняя Россия объявила о неделе выходных, чтобы люди меньше заражались, а наш правитель все делает наоборот», – сказал Богданкевич.

Согласно решению президента РФ Владимира Путина нерабочими днями станет неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Перерыв призван прервать цепочки распространения коронавируса среди населения.

Богданкевич обратил внимание, что и политики в других странах, и медики констатируют: среди заболевших ковидом немного вакцинированных, а среди тяжелобольных пациентов с прививками и вовсе минимум.

«Разве можно представить, что Лукашенко не доложили об этих фактах, что он не в курсе? Человечество побороло много болезней с помощью вакцин, ими прививают в раннем детстве. Но ему, видимо, плевать на эти факты», – считает экс-руководитель Нацбанка.

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