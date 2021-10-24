Экс-глава Нацбанка Беларуси: Решения Лукашенко – дикость в ситуации с COVID-19

Экс-глава Нацбанка Беларуси: Решения Лукашенко – дикость в ситуации с COVID-192
- 24.10.2021, 13:21
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Власти выглядят безумно по сравнению со всеми соседями.
В первой половине октября Минздрав Беларуси ввел обязательный масочный режим в общественных местах и даже пригрозил штрафами за его невыполнение.
Но на совещании 19 октября Лукашенко раскритиковал чиновников за эти решения.
В результате последовали противоречивые заявления Минздрава, из которых можно сделать следующий вывод: ношение масок теперь всего лишь рекомендуется, штрафовать за их отсутствие не будут.
Кроме того, в Беларуси вернули плановую медпомощь (но пациентам нужно сдать ПЦР-тест), а в Минске отменили обязательную вакцинацию курьеров и водителей.
Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич в комментарии udf отметил, что белорусские власти вновь решили «выделиться «на фоне других стран.
«Я считаю, что такие решения – дикость в ситуации, когда весь мир переживает новый скачок роста заболеваемости вирусом. Соседняя Россия объявила о неделе выходных, чтобы люди меньше заражались, а наш правитель все делает наоборот», – сказал Богданкевич.
Согласно решению президента РФ Владимира Путина нерабочими днями станет неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Перерыв призван прервать цепочки распространения коронавируса среди населения.
Богданкевич обратил внимание, что и политики в других странах, и медики констатируют: среди заболевших ковидом немного вакцинированных, а среди тяжелобольных пациентов с прививками и вовсе минимум.
«Разве можно представить, что Лукашенко не доложили об этих фактах, что он не в курсе? Человечество побороло много болезней с помощью вакцин, ими прививают в раннем детстве. Но ему, видимо, плевать на эти факты», – считает экс-руководитель Нацбанка.