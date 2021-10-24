Эрдоган готов объявить себя лидером «нового мирового порядка» Александр Желенин, «Росбалт»

24.10.2021, 13:28

Президентом Турции движут личные политические цели или более глубокие вопросы?

Судьба человечества не может быть «отдана на милость горстке стран-победителей». Такое громкое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган во время недавнего визита в Анголу. Говоря так, турецкий лидер имел в виду, что в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций входит всего пять стран-победителей во Второй мировой войне. Как известно, это США, Китай, Россия (как правопреемник СССР), Великобритания и Франция. Именно эти государства обладают не только ядерным оружием, но правом вето на любые решения СБ ООН.

«Мир больше пяти», — подчеркнул в том же выступлении Эрдоган. Спорить с этим трудно, ведь в ту же ООН входят около двух сотен стран. Хотя, конечно, подобные заявления, явно рассчитанные на привлечение всеобщего внимания, можно было бы списать на широко известные амбиции турецкого президента. Замечу при этом, что раньше они распространялись по большей части на территории, входившие когда-то или зависевшие в прошлом от Османской империи — Сирию, Закавказье, Ливию.

Сегодня же громкие заявления о необходимости реформирования ООН Эрдоган делает в гораздо более отдаленной точке Земли, причем не ограничиваясь упоминанием только Анголы, в парламенте которой он произносил свою речь. Эрдоган совершенно сознательно пытается обозначить себя в качестве защитника всего континента. По его словам, «игнорирование необходимости перемен — несправедливость по отношению к Африке…».

Можно рассматривать эти слова Эрдогана и сам его визит в Анголу, как один из этапов идущей уже не первый год «битвы за Черный континент», развернувшейся между рядом европейских стран, Китаем, Россией и Турцией. Что, в общем, достаточно понятно. Африка богата не только природными ископаемыми — золотом, алмазами, нефтью и многим другим. Едва ли не главным его достоянием сегодня является такой товар, как рабочая сила. Африка, вероятно, последний ее дешевый и почти неисчерпаемый источник. Ведь трудится «за чашку риса», как это было прежде, теперь не готовы уже ни в том же Китае, ни, скажем, во Вьетнаме.

Однако утверждения, что проблема реформирования ООН полностью высосана из пальца, были бы игнорированием реальности. Напомню, что нынешняя структура этой главной международной организации установилась после Второй мировой войны. Как известно, вожди Третьего рейха носились с идеей «нового порядка». Но в 1945 году они, счастью, потерпели крах, и принципы мироустройства стали определять пять держав-победительниц. Эти страны, прежде всего США и СССР, декларировали необходимость создания ООН как инструмента, гарантирующего невозможность новой глобальной войны.

Однако почти сразу же с миром не заладилось — между бывшими союзниками в борьбе с Гитлером началась «холодная война». В Корее в 1950–1953 годах они столкнулись лоб в лоб. Количество военных и гражданских потерь в этом конфликте со стороны всех его участников (США, Китая, СССР и самой Кореи) оценивается историками в два — два с половиной миллиона человек.

И вот теперь Эрдоган решил провозгласить, что сохранение сегодня, через 76 лет после окончания Второй мировой войны, системы, при которой всего пять стран-победительниц принимают ключевые решения о судьбе отдельных стран и человечества в целом, само по себе является нонсенсом.

То, что мировой порядок нуждается в обновлении, было очевидно уже через несколько лет после Второй мировой, поскольку почти сразу после нее произошли очень серьезные изменения даже в рядах антигитлеровской коалиции. Дело не только в том, что бывшие союзники — СССР, США и Китай — не раз вступали в конфликты друг с другом, причем в разных конфигурациях. Когда учреждалась ООН, на карте мира просто не было множества стран, входящих в нее сегодня, включая крупнейшие.

Все чаще задается такой, например, вопрос: почему Китай является членом СБ ООН, а почти сравнявшаяся с ним по численности населения и объемам ВВП Индия, народ который также понес большие потери во Второй мировой (от полутора до трех миллионов человек), этой привилегии лишен?

Также все громче звучат голоса тех, кто полагает, что бессрочная дискриминация Японии и Германии в ООН являлась бы фактическим признанием того, что на свете есть патологически преступные народы, за которыми вечно нужен глаз да глаз. К тому же налицо обратный пример, ведь нынешней Германии ничто не мешает быть ведущей страной в Евросоюзе и членом НАТО, а Японии — находиться в прочном военном союзе с США.

Понятно, что далеко не все готовы согласиться с необходимостью перемен, полагая, что в этом вопросе нет места для дискуссий. Однако зачастую они исходят, прежде всего, из предпосылки, будто расширение прав одних стран непременно приведет к ущемлению интересов других стран, которые этими правами уже обладают. Но так ли это на самом деле?

При этом называющая себя патриотической публика в России, с одной стороны, категорически против изменения мирового порядка, сложившегося после Второй мировой, а с другой — возмущается прививаемым германским правительством своему народу чувством вины за все, что тогда произошло. Как говорится, вы уж как-то определитесь…

Даже если оставить в стороне вопрос об Индии, очевидно, что нынешние поколения немцев и японцев не несут никакой ответственности за преступления политических режимов их стран почти столетней давности. Тех из них кому сейчас 20, 40, 60 и даже 75 лет, тогда просто не было на свете. А нынешние 80-85-летние немцы и японцы тогда были детьми.

Да и вообще, коллективное наказание всего народа за преступления его правящих режимов — практика, как мне кажется, очень сомнительная. Большинство людей в любой стране плохо разбираются в политике, еще хуже — в истории, а стало быть, манипулировать ими, используя весь пропагандистский аппарат государства, проще простого. Судить надо правителей и их приспешников, непосредственно виновных в развязывании геноцида и преступных войн. Но как раз это по результатам Второй мировой Нюрнбергским трибуналом и было сделано.

После 1945 года какое-то время сохранялись опасения насчет возрождения реваншистских настроений в Германии и Японии. Однако прошло уже три четверти века. Очевидно, что эти прогнозы давно не актуальны и даже оскорбительны по отношению к ныне развитым демократическим государствам.

Можно сказать, что Эрдоган, преследуя собственные политические цели, привлек внимание к куда более глубокому вопросу. В последние годы не раз говорилось, что реформа ООН так или иначе назрела, и ряд стран выдвигали те или иные ее варианты. Иногда, конечно, далеко не бескорыстно. Но это не значит, что на очевидную проблему нужно закрывать глаза.

Александр Желенин, «Росбалт»

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