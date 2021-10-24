Инциденты с оружием, жалобы на безопасность: новое о съемках, где Алек Болдуин застрелил человека 1 24.10.2021, 13:47

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На съемочной площадке ранее уже были проблемы.

Актер Алек Болдуин 21 октября на съемочной площадке фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. В оружии, из которого стрелял Болдуин, по предварительным данным, оказался один боевой патрон.

Актер заявил, что «шокирован» произошедшим, сотрудничает с полицией и готов оказать помощь семье Хатчинс. Расследование происшествия продолжается, вот что уже удалось выяснить, пишет Meduza.

На съемочной площадке, где работал Алек Болдуин, ранее уже были проблемы с безопасностью

Об этом со ссылкой на несколько источников написало издание Deadline. Среди упомянутых проблем — как минимум один инцидент с осечкой оружия, которое использовалось в качестве реквизита и из которого Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс.

«Оружие дважды дало осечку в закрытом помещении, а потом сработало в руках у человека, который его держал», — заявил один из источников издания. Также люди жаловались на недостаточные антиковидные меры на площадке.

Еще до произошедшего с Болдуином несколько членов съемочной группы написали заявления об увольнении

Deadline пишет, что за несколько часов до случившегося площадку покинули семь человек — но заявления написали не все.

Один из уволившихся написал на личной закрытой странице в фейсбуке, что, помимо проблем с безопасностью оружия, члены съемочной группы столкнулись с задержкой гонораров и отказом разместить их в отелях (хотя они просили об этом в контрактах).

По словам этого человека, после увольнения компания Rust Productions, которая снимает фильм, взамен ушедших наняла четырех людей не из профсоюза, а также пыталась пожаловаться на уволившихся в полицию.

В Rust Productions заявили, что ничего не знали о проблемах с безопасностью

В ответ на запрос журналистов Deadline компания сделала следующее заявление:

– Безопасность актеров и съемочной группы — главный приоритет Rust Productions и всех, кто связан с компанией. Хотя нам не было известно ни о каких официальных жалобах на проблемы с безопасностью оружия и другого реквизита на съемочной площадке, мы проведем внутреннюю проверку и приостановим съемки. Мы продолжим сотрудничать с властями Санта-Фе в их расследовании и предложим актерам и съемочной группе услуги психотерапевтов в это трагическое время.

Ни Алек Болдуин, ни помощник режиссера Дейв Холлз не знали, что оружие может быть заряжено боевыми патронами

Об этом со ссылкой на материалы суда пишет The Hollywood Reporter. В пятницу сотрудники офиса шерифа округа Санта-Фе провели обыск на съемочной площадке.

Выяснилось, что Ханна Гутьеррес, отвечавшая за оружие, выложила на тележку на съемочной площадке три пистолета. Холлз взял один из них, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами, следует из заявления на ордер на обыск. Историк кино и реквизита Майкл Корри заявил Fox News, что речь идет о «беспрецедентном нарушении» при работе с оружием на съемках.

«Это просто невероятно», — сказал он, подчеркнув, что оружие перед тем, как попасть в руки актерам, должно проходить многоступенчатую проверку, в ходе которой ответственные за реквизит должны убедиться, что все требования безопасности соблюдены.

МИД Украины заявил, что следит за расследованием гибели Галины Хатчинс

У погибшей оператора было гражданство Украины. Генконсульству в Сан-Франциско, объявил официальный представитель украинского МИДа, поручено поддерживать связь с американскими правоохранительными органами, расследующими произошедшее.

Мать и отец Галины Хатчинс оформляют документы, чтобы приехать в США, сообщил The Sun друг семьи.

«Они горюют, но в то же время задают вопросы и хотят получить ответы. Если кто-то допустил ошибку, то за нее должен заплатить», — заявил собеседник издания.

В честь погибшей Галины Хатчинс учредили стипендиальный фонд для женщин-кинематографистов

Стипендию учредил Американский институт киноискусства — и теперь принимает пожертвования. Цель фонда — «помочь женщинам-кинематографистам построить устойчивую карьеру в кинобизнесе», заявила сценарист и режиссер Оля Опарина, близкая подруга Хатчинс.

Они вместе переехали в Голливуд 11 лет назад и вместе работали над рядом проектов — в частности, над фильмом «Занесенные снегом» 2017 года.

По словам Опариной, Хатчинс «на протяжении всей своей карьеры выступала в защиту женщин-операторов и режиссеров, поскольку была знакома с трудностями, с которыми женщины сталкиваются в индустрии развлечений».

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