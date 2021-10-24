Ученые обнаружили на Алее Сфинксов необычные статуи 1 24.10.2021, 14:05

Скорее всего, они были созданы в эпоху правления Аменхотепа Великого.

Египетское министерство туризма и древностей объявило, что к югу от Карнакского храма в Луксоре были найдены три гигантских головы барана - по крайней мере, на одной из которых была изображена кобра. Считается, что тысячи лет назад они были частью трех больших статуй с телами существ, похожих на сфинксов. Они были представлены на большой аллее статуй с головами барана, которая проходит почти в двух милях между Карнакским храмом и Луксорским храмом. Проход известен как «Аллея Сфинксов» и насчитывает около 700 статуй. Об этом пишет Еxpress.

Ученый Элизабет Блит ранее отмечала: «По оценкам, 700 сфинксов выстроились вдоль маршрута между храмами Карнака и Луксора, и его великолепие трудно себе представить».

Карнакский храм был построен примерно 4000-2000 лет назад, и большая часть его посвящена Амону-Ра, богу, связанному с Солнцем и Фивами, столицей древнего Египта. Площадь храма составляет более 250 акров.

Эксперты находятся в процессе сохранения бараньих голов и заявили, что вернут их на статуи с телами этих существ.

Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям, сказал, что археологи также обнаружили останки статуи кобры.

Он добавил, что изначально он должен был быть на одной из голов барана, поэтому команда планирует собрать дисплей обратно.

Возраст статуй изучается, но г-н Вазири сказал аль-Монитор, что дизайн одной из них предполагает, что она может восходить к правлению Аменхотепа III, который правил Египтом между 1390 г. до н.э. и 1352 г. до н.э.

Также известный как Аменхотеп Великий, древний царь был девятым фараоном Восемнадцатой династии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».