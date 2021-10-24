Пришло время остановить машину с лысой резиной
- 24.10.2021, 13:52
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Все теперь зависит только от самих белорусов.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих читателей:
— Скоро мы попрощаемся с трехпроцентным фюрером.
Белорусы показали пример силы самоорганизации в многочисленных акциях солидарности по всей стране.
До старта национальной забастовки остается все меньше времени. Диктатор ни за что не отдаст свою власть посредством «выборов». Но бессрочный протест по всей стране и самое главное — забастовки, способен открыть путь к освобождению.
Права обретаются в борьбе! Готовьтесь! Закупайтесь продуктами. Пришло время остановить машину с лысой резиной. Все зависит только от нас самих.