Пришло время остановить машину с лысой резиной 24.10.2021, 13:52

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Все теперь зависит только от самих белорусов.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих читателей:

— Скоро мы попрощаемся с трехпроцентным фюрером.

Белорусы показали пример силы самоорганизации в многочисленных акциях солидарности по всей стране.

До старта национальной забастовки остается все меньше времени. Диктатор ни за что не отдаст свою власть посредством «выборов». Но бессрочный протест по всей стране и самое главное — забастовки, способен открыть путь к освобождению.

Права обретаются в борьбе! Готовьтесь! Закупайтесь продуктами. Пришло время остановить машину с лысой резиной. Все зависит только от нас самих.

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