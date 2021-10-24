Новая волна нелегальных мигрантов на границе Литвы с Беларусью: такого не было с августа 4 24.10.2021, 14:27

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Литовские пограничники не впустили за последние сутки 183 мигрантов.

Суббота была непростой для литовских пограничников - из Беларуси хлынули мигранты, пытающиеся нелегально попасть в ЕС.

Так много их не было с начала августа, когда сотрудникам Службы охраны государственной границы было предоставлено право не пропускать мигрантов в Литву в неположенных местах, пишет Delfi.lt.

За минувшие сутки пограничники не впустили из Беларуси 183 мигрантов.

Зафиксированное за сутки количество мигрантов - 183 - является одним из самых высоких показателей в этом году со 2 августа, когда пограничники могут на законных основаниях не впускать мигрантов из Беларуси. 76 иностранцев не пустили в пятницу, 57 - в четверг, 79 - в среду, 55 - во вторник, 149 - в понедельник и 49 - в воскресенье.

Поток мигрантов, пытающихся попасть в Литву из Беларуси, растет - пограничники за период 1-23 октября не впустили в страну 1558 таких иностранцев, за весь сентябрь их было 981.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

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