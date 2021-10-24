Дмитрий Гордон: Лукашенко советовал руки брызгать смесью и вдыхать – чтобы и в легкие шло 7 24.10.2021, 14:52

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Известный украинский журналист потроллил Таракана.

Журналист Дмитрий Гордон рассказал о необычном «совете» правителя Беларуси по борьбе с коронавирусом, о которым не «знает наука».

В эфире «Эха Москвы» украинский журналист с иронией рассказал:

– Я, кстати, встречался с Лукашенко, когда он выходил из болезни, и я вам скажу, он мне давал советы реальные, как руки все время брызгать этой смесью, даже, говорит, я вам советую поднести руки и вдыхать – чтобы и в легкие шло.

Но поскольку Александр Григорьевич понимает во всем лучше, чем другие – я вспоминаю Юза Алешковского: «Товарищ Сталин, вы большой учёный, в языкознании знаете вы толк». Думаю, гены товарища Сталина, знавшего толк даже в языкознании, перешли к А.Г. Лукашенко – теперь он большой ученый.

Напомним, недавно правитель Беларуси предположил, что ковид может быть «лекарством» от онкологии.

Несколько месяцев назад Лукашенко назвал Гордона «мерзавцем», тот ответил фразой Путина: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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