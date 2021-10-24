Валерий Карбалевич: Отношения между Минском и Кремлем стали намного сложнее 3 24.10.2021, 14:59

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Назревает новый скандал.

Еще в начале сентября во время пресс-конференции в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили, что договорились относительно подписание союзных программ. Даже дату назвали — 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.

Но чем ближе день Х, тем меньше оптимистичных заявлений слышно с обеих сторон. Будут ли подписаны в ближайшее время данные программы? С этим вопросом «Филин» обратился к политологу Валерию Карбалевичу.

— Действительно, здесь очень много неопределенного. Было сообщение, что министры иностранных дел общались относительно заседания высшего госсовета, но про дату ничего не сообщалось. Кажется, что дата все еще до конца не определена. И тем более не определено, где все это будет происходить — в Минске или Москве.

Есть вопросы по повестке дня. Недавно «Коммерсантъ» сообщал, что стороны пока не готовы подписать эти 28 программ. В пользу данной версии свидетельствует то, что союзные программы так и не были опубликованы, хотя было обещание сделать это.

Еще одна деталь — заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Там на Лукашенко и Путина загружают новые обязанности, а именно — утверждении Военной доктрины. Российский министр Шойгу почему-то назвал эту доктрину «новой», хотя ей уже три года.

Очень интересно насчет продления сроков размещения двух российских военных объектов на территории Беларуси. Шойгу заявил, что стороны подписали документы относительно них, а вот БелТА про данные объекты ничего не сообщает. На сайте Минобороны Беларуси вообще написано, что стороны только обсудили, а не подписали документы. Тут тоже есть определенные нестыковки.

Я бы еще вспомнил, что Путин не приехал в Минск на саммиты СНД и ЕАЭС, хотя ранее Песков сообщал, что в графике президента России такой визит был. Все это говорит о напряженности в отношениях.

Одним из пунктов напряженности я бы назвал ситуацию с «Комсомольской правдой». Я бы не сказал, что это единственный противоречивый момент, но он тоже существует и очень важный. Про «Комсомолку» вспоминал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, посещая Минск. Он говорил про данную ситуацию с Макеем. Такая позиция белорусской стороны в данном вопросе немного удивила Москву.

Мне кажется, что отношения между странами стали намного сложнее, чем это было даже в сентябре, когда Путин и Лукашенко встречались в Москве. После этого же стали накапливаться противоречия.

Я бы вспомнил, что Лукашенко не принял у себя министра Лаврова, когда тот находился в Минске, хотя, казалась бы, он готов принять самого захудалого российского губернатора. А тут целый министр иностранных дел. Это было очень странным.

Неподписание программ было бы скандалом. Стороны уже объявляли, что обо всем договорились, даже провели пресс-конференцию, а тут вдруг ничего не подписали. Если они не договорятся до 4 ноября, то могут просто перенести дату высшего госсовета. Могут сослаться на пандемию, тем более, что в России мини-локдаун до 7 ноября.

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