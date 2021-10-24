Ученые выяснили, как погода влияет на распространение COVID-19 3 24.10.2021, 15:17

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Ранее считалось, что коронавирус ведет себя одинаково в разное время года.

COVID-19 является сезонной инфекцией, и климат играл важную роль в распространении вируса во время пандемий по всему миру. К такому выводу пришли ученые из Глобального института здоровья в Барселоне, сообщает cursorinfo.co.il.

Согласно исследованию, распространение COVID-19 связано с низкими температурами и влажностью, аналогично сезонному гриппу.

«Вопрос о том, является ли COVID-19 действительно сезонным заболеванием, становится все более важным. И это необходимо учитывать при разработке эффективных карантинных мер», — говорит Хавьер Рода, координатор исследования.

Первоначально считалось, что климат и погодные условия практически не влияют на распространение COVID-19.

Ученые хотели выяснить, одинаково ли ведет себя коронавирус SARS-CoV-2 в разное время года.

Сначала они обнаружили, что первоначальное распространение COVID-19 в Китае происходило в условиях низкой влажности и низкой температуры.

Исследователи проанализировали взаимосвязь между температурой и влажностью на начальных этапах распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на пяти континентах до применения там карантинных мер.

Результаты показали, что вирус быстрее распространяется при низких температурах и низкой влажности.

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