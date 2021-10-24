закрыть
24 октября 2021, воскресенье, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские СМИ: Лукашенковские пропагандисты оскорбили Путина

43
  • 24.10.2021, 15:28
  • 49,374
Российские СМИ: Лукашенковские пропагандисты оскорбили Путина

Какой будет реакция Кремля?

Ведущий пропагандистского шоу «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой на белорусском гостелеканале СТВ сравнил лидеров России и Беларусь. Все получилось не в пользу российского президента, пишет российское издание «Московский комсомолец».

«Упрекают баней и трактором. Забывают, что Лукашенко в COVID не прятался по бункерам от народа», – отметил ведущий.

Лукашенко, по его словам, «взвалил» на себя крест ответственности, и это отразилось на его лице. «Ботоксом не пользуется», – добавил Пустовой.

Стоит отметить, что это первый столь заметный случай нападок на российское руководство с экрана белорусского телевидения.

Кстати, на СТВ работает еще один известный пропагандист – Григорий Азаренок, который недавно заявил, что Лукашенко в 1990-е годы «спас» Россию. «Клинтон ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал: «Брат, мы с тобой». И Россия начала возрождение», – отмечал Азаренок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел