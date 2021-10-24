Российские СМИ: Лукашенковские пропагандисты оскорбили Путина

Российские СМИ: Лукашенковские пропагандисты оскорбили Путина43
- 24.10.2021, 15:28
- 49,374
Какой будет реакция Кремля?
Ведущий пропагандистского шоу «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой на белорусском гостелеканале СТВ сравнил лидеров России и Беларусь. Все получилось не в пользу российского президента, пишет российское издание «Московский комсомолец».
«Упрекают баней и трактором. Забывают, что Лукашенко в COVID не прятался по бункерам от народа», – отметил ведущий.
Лукашенко, по его словам, «взвалил» на себя крест ответственности, и это отразилось на его лице. «Ботоксом не пользуется», – добавил Пустовой.
Стоит отметить, что это первый столь заметный случай нападок на российское руководство с экрана белорусского телевидения.
Кстати, на СТВ работает еще один известный пропагандист – Григорий Азаренок, который недавно заявил, что Лукашенко в 1990-е годы «спас» Россию. «Клинтон ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал: «Брат, мы с тобой». И Россия начала возрождение», – отмечал Азаренок.