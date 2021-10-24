Российские СМИ: Лукашенковские пропагандисты оскорбили Путина 43 24.10.2021, 15:28

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Какой будет реакция Кремля?

Ведущий пропагандистского шоу «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой на белорусском гостелеканале СТВ сравнил лидеров России и Беларусь. Все получилось не в пользу российского президента, пишет российское издание «Московский комсомолец».

«Упрекают баней и трактором. Забывают, что Лукашенко в COVID не прятался по бункерам от народа», – отметил ведущий.

Лукашенко, по его словам, «взвалил» на себя крест ответственности, и это отразилось на его лице. «Ботоксом не пользуется», – добавил Пустовой.

Стоит отметить, что это первый столь заметный случай нападок на российское руководство с экрана белорусского телевидения.

Кстати, на СТВ работает еще один известный пропагандист – Григорий Азаренок, который недавно заявил, что Лукашенко в 1990-е годы «спас» Россию. «Клинтон ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал: «Брат, мы с тобой». И Россия начала возрождение», – отмечал Азаренок.

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