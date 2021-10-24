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Возле побережья Канады на грузовом судне загорелись контейнеры с химикатами

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  • 24.10.2021, 15:43
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Возле побережья Канады на грузовом судне загорелись контейнеры с химикатами

Судно загружено химикатами для горнодобывающей промышленности.

24 октября на контейнеровозе MV Zim Kingston у побережья канадской провинции Британская Колумбия загорелись контейнеры, сообщила пресс-служба береговой охраны Канады (CCG) в Twitter.

Горят 10 контейнеров, огонь распространяется динамично. Reuters, ссылаясь на Канадскую береговую охрану, пишет, что порядка 40 контейнеров упали с судна в воду и представляют "значительную опасность для моряков".

На видео, которое опубликовало Reuters, видно, как поток пламени стекает в воду. Само судно пока не горит. Оно загружено химикатами для горнодобывающей промышленности, пишет агентство.

Также видео опубликовал в Twitter пользователь, который пишет, это пожар на контейнеровозе виден из его окна.

16 моряков эвакуировали с контейнеровоза, еще пятеро остались на борту для борьбы с пожаром. На время его тушения создана аварийная зона на расстоянии одной мили, сообщили в береговой охране. CCG рекомендовала морякам не приближаться к этому району.

"Риск для безопасности людей на берегу отсутствует, однако мониторинг ситуации будет продолжаться", – сообщили в ведомстве.

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