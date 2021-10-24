До +12°С ожидается в Беларуси 25 октября 24.10.2021, 15:55

Преимущественно будет без осадков.

Ночью и утром 25 октября местами по стране ожидается туман, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем - юго-западный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса. Максимальная днем - 6-12 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».