В России от ковида шестой день подряд умирают более 1000 человек 2 24.10.2021, 16:03

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Всего с начала пандемии инфекция, по официальным данным, стала причиной смерти 230 600 человек.

В России от легочного заболевания COVID-19 и его последствий за последние 24 часа умерли 1072 пациента. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Это незначительно меньше, чем днем ранее (1075), передает DW.

Число зарегистрированных летальных исходов, связанных с COVID-19, превышает 1000 случаев в сутки шестой день подряд. Эта психологическая отметка была преодолена 16 октября. Всего же с начала пандемии коронавирусная инфекция, по официальным данным, стала причиной смерти 230 600 человек.

Число новых случаев заражения слегка снизилось

Также, по информации оперативного штаба, за последние сутки выявлено 35 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два предыдущих дня в России регистрировали более 37 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число людей, инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в России с начала пандемии, составило 8 241 643.

За 24 часа в РФ выздоровели 22 784 человека с коронавирусом (с начала пандемии - 7 165 921 человек).

Подъем заболеваемости в стране наблюдается уже на протяжении многих недель. Эксперты объясняют это низким уровнем вакцинации населения. Согласно интернет-ресурсу One World in Data, Россия, в которой по официальным данным полностью вакцинированы 33,6 процента населения, занимает по этому показателю 36-е место в Европе.

20 октября президент РФ Владимир Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. В Москве и Санкт-Петербурге вводится локдаун.

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