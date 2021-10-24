Белорус выиграл международный конкурс дирижеров 1 24.10.2021, 16:10

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Дирижер Виталий Алексеенок участвовал в мирных акциях протеста в Беларуси.

Белорус Виталий Алексеенок стал победителем в международном конкурсе дирижеров имени Артуро Тосканини, который прошел в итальянском городе Парма. Виталий занял первое место и получил Приз зрительских симпатий, передает zerkalo.io.

Информация о результатах размещена на официальном сайте конкурса.

Первое место занял Виталий Алексеенок, второе — украинец Александр Янкевич, третье — Феликс Горнбахнер из Австрии.

Международный конкурс дирижеров имени Артуро Тосканини проходит в этом году в 11 раз. Победителей выбирает международное жюри, которое состоит из директоров и художественных руководителей крупнейших оперных театров мира. Некоторые итальянские театры и фестивали предлагают дополнительные награды в качестве комплиментов дирижерам.

Виталию Алексеенку — 29 лет, он родом из Вилейки. Учился в Санкт-Петербургской государственной консерватории у Александра Алексеева и Высшей школе музыки города Веймар у Николаса Паске, Гюнтера Калерта и Экхарда Вичика. Также принимал участие в мастер-классах Бернарда Хайтинка, Бруно Вайля, Питера Старка, Рюдигера Бона и других. Сейчас является главным дирижером оркестра Мюнхенского университета.

Он является лауреатом конкурса «MDR Conducting Competition 2018». Дирижировал такими оркестрами, как оркестр Лейпцигского радио, Staatskapelle Weimar, Lucerne Festival Strings, филармонические оркестры г. Карловы Вары, Йена, Гота, Градец-Кралове и другие.

В августе и сентябре прошлого года, по информации «Радыё Свабода», дирижер участвовал в мирных акциях протеста, а потом написал об этом книгу на немецком языке, название которой переводится как «Белые дни Минска».

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