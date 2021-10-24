Белорусская диаспора в Польше обратилась к соотечественникам 3 24.10.2021, 16:48

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Видеофакт.

Белорусская диаспора в Польше обратилась к рабочим.

– Многие белорусы больше года находятся в стачке больше года и несут на себе бремя борьбы за свободу и справедливость. Мы, диаспора белорусов в Польше, преклоняемся перед этими людьми. Мы, диаспора белорусов в Польше, поддерживаем и помогаем рабочим Беларуси.

Сегодня мы, белорусы в Польше, обращаемся к рабочим, рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!

Стачке быть!

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