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Белорусская диаспора в Польше обратилась к соотечественникам

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  • 24.10.2021, 16:48
  • 3,820
Белорусская диаспора в Польше обратилась к соотечественникам

Видеофакт.

Белорусская диаспора в Польше обратилась к рабочим.

– Многие белорусы больше года находятся в стачке больше года и несут на себе бремя борьбы за свободу и справедливость. Мы, диаспора белорусов в Польше, преклоняемся перед этими людьми. Мы, диаспора белорусов в Польше, поддерживаем и помогаем рабочим Беларуси.

Сегодня мы, белорусы в Польше, обращаемся к рабочим, рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!

Стачке быть!

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