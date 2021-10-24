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В Иране губернатору во время инаугурации дали пощечину

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  • 24.10.2021, 17:01
  • 3,136
В Иране губернатору во время инаугурации дали пощечину

Видеофакт.

Мужчина дал пощечину губернатору Абедину Хорраму во время его инаугурации в Иране и попал на видео. Ролик публикует издание The Guardian.

Сообщается, что политик выступал в Тебризе с приветственной речью, когда его прервал неизвестный и ударил по лицу. Через несколько секунд злоумышленника увели за кулисы сотрудники службы безопасности. Известно, что вскоре Хоррам вернулся на сцену и заявил, что не знаком с нападавшим и не держит на него зла.

Согласно материалу, неизвестный мотивировал свой поступок личными причинами. Существует предположение, что он является сотрудником национальных сил безопасности в звании полковника, однако эта информация не подтверждена.

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