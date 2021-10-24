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Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

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  • 24.10.2021, 17:23
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Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Режиссер умер в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет.

Режиссер Александр Рогожкин, снявший знаменитые фильмы об «Особенностях…», а также ленту «Кукушка», скончался в Петербурге на 73 году жизни. Эту информацию подтвердили изданию «Фонтанка» на киностудии «Ленфильм».

Александр Рогожкин — народный артист России и лауреат Госпремии. Среди его работ — «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», был сценаристом «Особенностей национальной политики». Работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», — написала об его уходе на своей странице в «Фейсбуке» кинокритик Ольга Шервуд.

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