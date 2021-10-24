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Белорусские военные начали поставлять в больницы кислород

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  • 24.10.2021, 17:28
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Белорусские военные начали поставлять в больницы кислород

Ситуация с коронавирусом в стране критическая.

Белорусские военные начали доставлять кислород с авиационных баз ВВС и войск противовоздушной обороны, где есть соответствующее оборудование. При необходимости дополнительные источники помогут обеспечить бесперебойную работу больниц, сообщает телеграм-канал Министерства обороны.

«За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть –183 °C. Задействовано очень много оборудования. Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание (не ниже 99,5% согласно ГОСТ). А есть технический кислород — там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5%», — рассказал начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Владимир Лозовский.

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