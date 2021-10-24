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Под Гродно олень уже неделю выходит на дорогу к людям

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  • 24.10.2021, 17:50
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Под Гродно олень уже неделю выходит на дорогу к людям

Животное позирует на камеру.

Около агрогородка Поречье на дорогу прямо под автомобили выходит красивый олень. Он совершенно не боится людей и не пугается проезжающих мимо автомобилей, пишет «АвтоГродно».

— Он выходит к людям на дорогу между Рыбницей и Богушевкой. Уже как неделю замечаем его здесь. Он абсолютно не боится людей. Позирует на камеру. И выходит прямо на проезжающие машины… Осторожно… Пожалуйста, не сбейте этого красавца, — написал в редакцию издания читатель.

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