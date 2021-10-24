Под Гродно олень уже неделю выходит на дорогу к людям 5 24.10.2021, 17:50

3,240

Животное позирует на камеру.

Около агрогородка Поречье на дорогу прямо под автомобили выходит красивый олень. Он совершенно не боится людей и не пугается проезжающих мимо автомобилей, пишет «АвтоГродно».

— Он выходит к людям на дорогу между Рыбницей и Богушевкой. Уже как неделю замечаем его здесь. Он абсолютно не боится людей. Позирует на камеру. И выходит прямо на проезжающие машины… Осторожно… Пожалуйста, не сбейте этого красавца, — написал в редакцию издания читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».