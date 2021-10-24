10-летний мальчик прервал аудиенцию Папы Римского, чтобы получить головной убор понтифика 1 24.10.2021, 18:00

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Как отреагировал Папа Римский?

20 октября 10-летний мальчик прервал аудиенцию Папы Римского Франциска, когда вышел на сцену, чтобы попросить головной убор понтифика, сообщает канал Euronews.

Ребенок вышел на сцену, когда священники читали молитвы и вступительные речи. Судя по ролику, показанному агентством Vatican News, Франциск не сразу понял просьбу мальчика и сначала посадил его на стул рядом с собой.

На видео, которое обнародовал Voice of America, видно, что мальчик указывал на пилеолус – традиционный головной убор клириков Римско-католической и Англиканской церквей. В итоге ребенку дали такой же головной убор, как у Папы Римского, и радостный ребенок под аплодисменты публики спустился обратно в зал.

Как отметил сайт Vatican News, ребенок вел себя так, как будто находился у себя дома. Франциск после выхода мальчика на сцену отметил смелость и свободу детей. "Спасибо этому ребенку за данный нам всем урок", – сказал Франциск.

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