В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения 24.10.2021, 18:20

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Видеофакт.

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открылось крупнейшее в мире колесо обозрения, пишет Euronews.

250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове. Колесо назвали Айн Дубай - Глаз Дубая. В нем обустроили 48 кабинок, некоторые из них — с баром, есть возможность заказать ужин. На колесе одновременно могут находиться 1 750 посетителей.

Устроители аттракциона обещают возможность даже устраивать конференции или свадьбы. Один оборот колеса занимает 38 минут. Работать оно будет круглосуточно.

Колесо установили в рамках программы по повышению туристической привлекательности города.

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