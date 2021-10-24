закрыть
24 октября 2021, воскресенье, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения

  • 24.10.2021, 18:20
  • 1,470
В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения

Видеофакт.

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открылось крупнейшее в мире колесо обозрения, пишет Euronews.

250-метровый аттракцион расположен на искусственном острове. Колесо назвали Айн Дубай - Глаз Дубая. В нем обустроили 48 кабинок, некоторые из них — с баром, есть возможность заказать ужин. На колесе одновременно могут находиться 1 750 посетителей.

Устроители аттракциона обещают возможность даже устраивать конференции или свадьбы. Один оборот колеса занимает 38 минут. Работать оно будет круглосуточно.

Колесо установили в рамках программы по повышению туристической привлекательности города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел