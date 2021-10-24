В Нигерии боевики напали на тюрьму: освободили более 500 заключенных

В Нигерии боевики напали на тюрьму: освободили более 500 заключенных1
- 24.10.2021, 18:34
Это не единичный случай в стране.
Вооруженные люди атаковали тюрьму на юго-западе Нигерии. Они выпустили на свободу около 575 заключенных, сообщает AP.
Представитель исправительного центра в штате Ойо Оланреваджу Анджорин заявил, что боевики напали на тюрьму поздно в пятницу. Сейчас начато расследование инцидента.
Это нападение стало третьим подобным инцидентом в этом году в Нигерии, где побег из тюрьмы происходят все чаще, а полиция возвращает в тюрьмы только часть беглецов.
Только 13 сентября 240 заключенных были освобождены после того, как вооруженные лица напали на изолятор в штате Коги. В апреле из тюрьмы штата Имо сбежали 1844 узника.