В Нигерии боевики напали на тюрьму: освободили более 500 заключенных 1 24.10.2021, 18:34

Это не единичный случай в стране.

Вооруженные люди атаковали тюрьму на юго-западе Нигерии. Они выпустили на свободу около 575 заключенных, сообщает AP.

Представитель исправительного центра в штате Ойо Оланреваджу Анджорин заявил, что боевики напали на тюрьму поздно в пятницу. Сейчас начато расследование инцидента.

Это нападение стало третьим подобным инцидентом в этом году в Нигерии, где побег из тюрьмы происходят все чаще, а полиция возвращает в тюрьмы только часть беглецов.

Только 13 сентября 240 заключенных были освобождены после того, как вооруженные лица напали на изолятор в штате Коги. В апреле из тюрьмы штата Имо сбежали 1844 узника.

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