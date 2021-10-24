The Washington Post: Разговаривать с незнакомцами проще, чем кажется 1 24.10.2021, 18:45

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Содержательные разговоры могут сделать людей счастливее.

С расширением программ вакцинации от COVID-19, люди, которые заботились о социальном дистанцировании, частично выходят из «социальной спячки» и снова возвращаются к общению. Это может означать возвращение в мир мелких разговоров или так называемых «светских бесед», пишет The Washington Post (перевод - zn.ua).

«Привет, как дела?», «Погода ужасная, не так ли?» - учитывая такие мелкие и неудобные беседы, многие, вероятно, задумались бы над тем, что период социального дистанцирования был не таким уж и наказанием.

Согласно результатам опросов, большинство респондентов заявили, что хотели бы иметь более содержательные разговоры в повседневной жизни. Это правильная тенденция: исследования показывают, что чем «серьезнее» говорят люди в определенный день, тем они счастливее в этот день.

В отличие от этого, чем больше времени люди проводят в поверхностных разговорах, тем больше вероятность того, что они будут чувствовать себя по большому счету, «никак». Маленький разговор должен служить ожиданием чего-то хорошего.

Здесь есть очевидная загадка: если такие мелкие «светские беседы» настолько посредственные, то почему люди тратят на них столько времени? Очевидным ответом является то, что глубокие разговоры более приятны с хорошими друзьями, но были бы неудобными или неуместными с незнакомцами.

Исследование показывает, что это предположение ошибочно: вы вероятно, недооцениваете, насколько другим людям, особенно незнакомцам, важна информация, которой вы делитесь, говорят психологи. В результате вы также, вероятно, недооцениваете, насколько могут быть насыщены глубокие и серьезные разговоры с людьми, которые не являются близкими друзьями или членами семьи.

В ряде экспериментов с примерно 1 800 незнакомыми людьми, психологи обнаружили, что участники чувствовали себя счастливее и ближе друг к другу, чем они ожидали, после относительно глубоких разговоров с людьми, с которыми они только что познакомились.

Участники «эксперимента» также ожидали, что более глубокие разговоры будут неудобнее, чем они были на самом деле. Чрезмерно пессимистические ожидания относительно глубоких разговоров с незнакомцами вытекали из ошибочного предположения, что собеседник будет в значительной степени равнодушным к взаимодействию с малознакомым человеком.

На самом деле чужой человек, как правило, с удовольствием выходил за пределы «поверхностности». Психологи наблюдали беспокойство людей из-за открытости перед незнакомцами в первом эксперименте.

Целью такого эксперимента было объединить людей, чтобы обсудить четыре вопроса с незнакомцем. Темы разговоров были такими: «За что в своей жизни вы чувствуете наибольшую благодарность?», «Если вы собираетесь стать близким другом с другим участником исследования, пожалуйста, поделитесь тем, что ему важно знать» и «Можете ли вы описать момент, когда плакали перед другим человеком?».

Организаторы исследования адаптировали эти подсказки к процедуре, разработанной психологом Артуром Ароном и его коллегами для создания близких разговоров между незнакомцами. Как только участники увидели эти вопросы, один человек в первом ряду воскликнул: «Ой, да нет!». В комнате ощущалось нервное напряжение среди участников.

Однако после того, как участники провели 10 минут в разговоре, организаторам даже пришлось просить людей прекратить беседу и вернуться к презентации. Один человек вытер слезы, другая пара участников обнялась. Незнакомцам удалось найти общий язык довольно быстро. После эксперимента участники сообщали о том, что чувствовали себя более комфортно во время разговора, чем они ожидали.

В другом эксперименте организаторы давали участникам относительно глубокие вопросы для обсуждения с человеком, которого они только что встретили, и относительно неглубокие вопросы для обсуждения с другими незнакомцами. Перед разговорами люди ожидали, что предпочтут неглубокой разговор. Позже они сказали, что действительно почувствовали удовольствие после серьезной и глубокой беседы.

Удивительно положительный опыт глубокого разговора не зависит от какой-то особой магии вопросов, которые организаторы дали людям обсудить.

Психологи наблюдали те же результаты, когда просто просили людей вести более глубокие разговоры. В еще одном эксперименте организаторы сначала попросили участников записать пять вопросов, которые они обычно обсуждали при знакомстве с кем-то. Они ответили небольшими классическими вопросами, такими, как «Откуда ты?», «Чем ты зарабатываешь на жизнь?». Затем организаторы попросили людей записать еще один набор из пяти вопросов, которые были «глубже», чем они обычно обсуждали.

Участники сделали это без особого труда. Среди вопросов распространенными были следующие: «О чем больше всего жалеете в своей жизни?», «Что вы любите делать?» и «Где вы видите себя через пять лет?». Как показали эксперименты, вести разговоры с незнакомыми людьми легче, чем кажется.

Согласно экспериментам, как экстраверты, так и интроверты не испытывали трудностей в общении. Глубокий разговор с незнакомцами вызвал у людей чувство позитива, как и содержательные разговоры с друзьями.

Большинство людей имеют большой опыт общения, но все равно трудно точно знать, как сложится разговор, поскольку результат зависит от ситуации. Если вы предполагаете, что другие не заинтересованы в содержательной беседе, вы, вероятно, просто ее избежите, и никогда не узнаете, насколько приятными могут быть глубокие разговоры с незнакомцами, говорят психологи.

Стоит отметить, что это исследование не предлагает забывать об осторожности, предполагая, что каждый хочет быть вашим лучшим другом, и не предлагает раскрывать свои глубокие мысли каждому, кого вы встретите, добавляют организаторы эксперимента.

Но исследование показывает, что незнакомый человек рядом с вами, вероятно, готов говорить на более глубокие темы, а не только о погоде, резюмирует издание.

Аналитики прогнозируют изменения социальных тенденций в постпандемическом мире. Пандемия постепенно отбирает у людей социальные навыки. Чрезмерная болтливость - лишь один из симптомов социальной неуклюжести вследствие пандемии коронавируса, пишет The Washington Post.

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