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Милевский под «Виват, король» прошел круг почета на «Олимпийском» стадионе в Киеве

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  • 24.10.2021, 18:51
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Милевский под «Виват, король» прошел круг почета на «Олимпийском» стадионе в Киеве

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всей его карьеры.

Бывший игрок брестского и киевского «Динамо» Артем Милевский совершил круг почета на НСК «Олимпийский» в Киеве во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1», передает «Трибуна».

36-летний украинец прошел круг почета по беговым дорожкам и поблагодарил болельщиков за их поддержку на протяжении всей его карьеры.

В этот момент на стадионе включили «Виват, король» – песню Тамары Гвердцители, посвященную завершению карьеры игрока Олега Блохина.

Милевский выступал за «Динамо» Киев с 2002 по 2013 год. 4 раза становился с киевлянами чемпионом Украины, выиграл 4 Кубка и 1 Суперкубок страны.

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