Ветераны АТО провели акцию под домом кума Путина Медведчука 1 24.10.2021, 19:17

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Они требуют для него наказания.

Возле дома нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука 24 октября провели акцию протеста ветераны антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает "КиевVласть".

Активисты требовали от властей наказания для руководства партии, поскольку считают домашний арест для Медведчука "показушным шагом", пишет издание.

Участники акции подожгли несколько автомобильных шин и высказывали в микрофон негативное отношение к Медведчуку, нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве, Вадиму Рабиновичу и другим.

"Медведчук со своими прихвостнями до сих пор, на восьмом году войны, наносит огромный экономический ущерб нашей стране. В 2017 году Медведчук получил нефтепровод, на котором зарабатывал немало. В Одессе его соратники незаконно вывозят за грнаицу украинское зерно, не платя ни копейки в государственный бюджет. А теперь пытаются в очередной раз ограбить Украину. В Киевской области Медведчук полностью контролирует город Васильков с помощью пресловутой семьи Засух. Засухи имеют "своего на 100%" мэра Василькова Наталью Баласинович. И вся эта медведчуковская клика сейчас пытается распродать военный аэродром в Василькове, отдать бесплатно государственные земли Медведчуку и его соратникам. Медведчук должен сидеть в тюрьме, а не государственными землями торговать!" – цитирует издание протестующих.

Активисты заявили, что следующую акцию они проведут под зданием мэрии Василькова, куда также планируют принести автомобильные шины. Также они намерены провести пикеты под Службой безопасности Украины и Офисом генпрокурора.

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