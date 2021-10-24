Илья Варламов: Лукашенковские пропагандисты повторяют все унизительные шутки про Путина 6 24.10.2021, 20:01

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Чем ответит президент РФ?

Известный российский блогер Илья Варламов прокомментировал оскорбления лукашенковского холуя Евгения Пустового в адрес Владимира Путина.

– Лукашенко продолжает унижать Путина. Лукашенковские пропагандоны высмеивают президента России, они повторяют все унизительные шутки российской несистемной оппозиции – и про «прятаться в бункере», и про ботокс.

Сейчас они, конечно, пытаются делать вид, что это все про Байдена, но в русскоязычном информационном пространстве и ботокс, и бункер однозначно ассоциируются с Путиным.

Понятно, что это не самодеятельность. Лукашенковскую пропаганду настраивал агитдесант из Москвы год назад. Ее настраивали ребята Маргариты Симоньян с «Раша Тудей». Они проводили тренинги и учили, как уничтожать идеологического врага. Ученики явно переросли учителя и решили его сожрать, - написал в своем телеграм-канале Илья Варламов.

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