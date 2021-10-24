В Подмосковье разбился легкомоторный самолет 1 24.10.2021, 20:18

Самолет рухнул сразу после вылета с аэродрома Ватулино.

Легкомоторный самолет "Аэропракт A-22" разбился в районе аэроклуба "Аэроклассика" в подмосковной Рузе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы. Погибли два человека, сказал собеседник агентства. При этом МЧС сообщает только о пострадавших.

РЕН ТВ со ссылкой на источник передает, что при падении самолета погиб пилот Юрий Самосалов и находившаяся с ним в кабине женщина. По данным канала, самолет рухнул сразу после вылета с аэродрома Ватулино.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ), сообщает ТАСС. Источник агентства в авиационных службах утверждает, что предварительной причиной крушения считается ошибка пилотирования.

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