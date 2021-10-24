Чалый: Борьба в Беларуси с ковидом – это ничегонеделание 1 24.10.2021, 20:20

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Система продолжает функционировать в состоянии маразма.

В новом стриме Сергей Чалый отметил, что события уходящей недели подтвердили, что система выведена из равновесия, пишет «Солидарность».

По его словам, Лукашенко убеждает сам себя, что все в порядке, и хочет слышать от других, что все хорошо. Например, во время посещения реанимации с больными коронавирусом правитель задал соответствующий вопрос медику.

Между тем, Чалый констатировал, что борьба в Беларуси с ковидом – это «ничегонеделание». В частности, провалена вакцинация.

Причем в стране нет системного подхода по решению проблем из-за решений самого Лукашенко, по его указанию отменен обязательный масочный режим в общественных местах.

– Доходит до, не хочется говорить смешного, потому что это чудовищные трагические вещи, когда отношение к масочному режиму Минздрав не смог сформулировать за три попытки, постоянно исправляя свое заявление и оставив, в конце концов, непонятные формулировки, – отметил Чалый. – Невозможно исполнять решения, когда сегодня – одно, завтра – другое, послезавтра – третье. Это вводит систему в полный ступор.

Доказательство того, что система разбалансирована, аналитик видит и в назначении министром юстиции бывшего замминистра МВД Сергея Хоменко. Из объяснения правителя, Чалый сделал вывод, что Лукашенко сам не до конца понимает, почему сделал такую кадровую перестановку.

– Совершенно очевидно, что система разбалансирована. Вся эта неделя стала четким подтверждением того, что она продолжает функционировать в состоянии боевого маразма. А точнее – дисфункционировать, – отметил Чалый.

Аналитик не видит у правителя никакого долгосрочного плана, «идет абсолютно рефлексивное поведение».

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