В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах 24.10.2021, 21:03

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Реальные оппозиционные кандидаты в выборах не участвовали.

В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах. Явка на выборы составила 80,8 процента, сообщил на брифинге в Ташкенте вечером в воскресенье, 24 октября, глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев. В стране работали почти 11 тысяч избирательных участков, проживающие за рубежом граждане могли проголосовать на участках в 37 странах, передает DW.

Между тем заместитель председателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров указал на случаи "семейного голосования", зафиксированные на ряде участков. Несмотря на обширную разъяснительную работу, полностью пресечь негативную практику, когда один избиратель приносит паспорта членов семьи и голосует за них, не удалось, отметил он.

Экзитполы в Узбекистане не проводятся, предварительные результаты выборов ожидаются утром 25 октября. При этом наблюдатели уверены в переизбрании на второй срок нынешнего главы государства Шавката Мирзиёева, поскольку реальные оппозиционные кандидаты в выборах не участвовали, отмечает агентство AFP.

Помимо 64-летнего Мирзиёева, выдвинутого Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), кандидатами в президенты выступали заместитель председателя политсовета Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова, лидер Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов, Алишер Кодиров от Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Нарзулло Обломурадов от Экологической партии.

Шавкат Мирзиёев был избран президентом в 2016 году после смерти его предшественника Ислама Каримова. До этого он трижды возглавлял районные и областные администрации, в том числе родной Джизакской области, а также Самаркандской. Был депутатом парламента, дважды занимал пост премьер-министра.

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